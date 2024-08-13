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Тренер клуба МЛС хотел пригласить Варди

вчера, 12:40

Главный тренер «Шарлотта» Дин Смит летом хотел видеть в своей команде нападающего «Лестера» Джейми Варди.

Специалист работал с игроком в английском клубе с апреля по июнь 2023 года.

Я написал ему и спросил, не хочет ли он переехать в Америку. Я знал, что будет трудно, когда он вернёт «Лестер» в Премьер-Лигу. [Мне нравится] его энтузиазм по отношению к игре.

Он не тренируется так много, как раньше, и не будет получать столько игрового времени, как прежде, но если его правильно использовать, он будет очень, очень хорош [в этом сезоне].

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Scorp689
Scorp689
вчера в 13:18
Заслужил поездку в Америку, только не на Титанике...
Foxes
Foxes
вчера в 13:17
Варди ещё (не сомневаюсь) может принести пользу лисам!
Glosser
Glosser
вчера в 13:01
Своих тянут на пенсии поиграть.
Гость
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