Тренер клуба МЛС хотел пригласить Варди

Главный тренер «Шарлотта» летом хотел видеть в своей команде нападающего «Лестера» .

Специалист работал с игроком в английском клубе с апреля по июнь 2023 года.

Я написал ему и спросил, не хочет ли он переехать в Америку. Я знал, что будет трудно, когда он вернёт «Лестер» в Премьер-Лигу. [Мне нравится] его энтузиазм по отношению к игре.

Он не тренируется так много, как раньше, и не будет получать столько игрового времени, как прежде, но если его правильно использовать, он будет очень, очень хорош [в этом сезоне].