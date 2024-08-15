Бегемота в Берлинском зоопарке назвали в честь Рюдигера

Самку карликого бегемота в Берлинском зоопарке назвали в честь защитника «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигера — Тони.
Имя выбрали среди 20 тысяч предложенных.
Рюдигер родился в Берлине.
Самку карликого бегемота в Берлинском зоопарке назвали в честь защитника «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигера — Тони.
Имя выбрали среди 20 тысяч предложенных.
Рюдигер родился в Берлине.
Спасибо за общение!
Спасибо за общение!
а в лондонском зоопарке своего верблюда - Беллингэм.
осталось узнать - кто из них получит ЗМ)))
а в лондонском зоопарке своего верблюда - Беллингэм.
осталось узнать - кто из них получит ЗМ)))