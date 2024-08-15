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Бегемота в Берлинском зоопарке назвали в честь Рюдигера

вчера, 22:04

Самку карликого бегемота в Берлинском зоопарке назвали в честь защитника «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигера — Тони.

Имя выбрали среди 20 тысяч предложенных.

Рюдигер родился в Берлине.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:32
Бегемот тоже чёрный?
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:40
Его же не Рюдигер назвали, а Тони
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:20
Всем Господа - Товарищи МИРНОЙ ночи!
Спасибо за общение!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:19
Любовь болельщиков безгранична.
Capral
Capral
вчера в 22:17
Вероятно, Рюдигер, тоже родился в зоопарке... Правда, как мне кажется- немного перепутали клетки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:10
Интересно как на это отреагирует сам Антонио - карликовую самку (полная противоположность) назвали в честь его?)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:09, ред.
скоро, в мадридском зоопарке черепаху назовут Мбаппе.
а в лондонском зоопарке своего верблюда - Беллингэм.
осталось узнать - кто из них получит ЗМ)))
Гость
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