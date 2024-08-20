Из «Арсенала» второй год вытесняют основного вратаря. Надо спасать карьеру ради сборной

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сегодня, 19:48

Артета приводит второго испанского голкипера.

Подписание Райи, проигранная конкуренция

Прошлым летом «канониры» активно искали возможность усиления состава. Лондонцы только-только проиграли чемпионскую гонку «Ман Сити». Плюс – стало ясно, что «Арсенал» может бороться за титул. Минус – непонятно, за что взяться в первую очередь. Так, усилили центральную ось, взяли ещё одного центрального защитника. Но вместе с тем селекционеры пошли на ещё один шаг, который вызвал куда больше критики – арендовали Давида Райю. Критиковали «пушкарей» за то же, за что недавно досталось «Челси» – в одной команде пытались уместить двух качественных голкиперов.

Аарон Рамсдейл начинал уже третий сезон в качестве первого номера – и конечно, был небезупречен, но заслужил кредит доверия. На деле после приезда Давида англичанина усадили с первой же ошибкой. А Райе, наоборот, продолжали доверять даже после неудач. Артета упрямился и отказывался отпускать Рамсдейла:

«Я хочу, чтобы Аарон был с нами. Я очень рад, что у меня есть два очень, очень хороших вратаря. Аарон остается с нами. Аарон готов играть. Как любой игрок, он хочет играть за „Арсенал“. Вот что он хочет сделать».

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При этом вариант с покупкой вратаря рассматривали «Челси» и «Ньюкасл» — да и лишившийся уверенности Аарон уже не приносил «Арсеналу» столько пользы.

Борьба за чемпионство жестока

Действия Артеты тоже понять можно. Сезон-22/23 показал, что чемпионство где-то близко – от «Сити» «Арсенал» отделяет неопытность, недостаточная глубина состава и разница в качестве ротации. Речь, в том числе, о позиции вратаря. Да, Рамсдейл был хорош в последние сезоны, они с Райей котировались примерно на равных. Но у Давида были незначительные преимущества. Англичанин мог растеряться под давлением, а испанец в «Брентфорде» показал высочайшую стрессоустойчивость. Плюс хорошо играл ногами, активно участвовал в розыгрыше мяча и мог отдавать точные передачи на любую дистанцию.

В клубе решили, что от аренды точно хуже не будет. Если в подписании Райи и правда нет смысла, Рамсдейл просто докажет своё превосходство и стрессоустойчивость – тогда Давид отправится обратно. А если же нет – и если испанец адаптируется в команде, – это будет очередной небольшой шаг к титулу. В итоге реализовался второй сценарий. Райя наравне с другими новичками дополнил костяк «Арсенала» — и в том числе благодаря ему подопечные Микеля Артеты в очных матчах боролись с «Ман Сити» на равных, плюс боролись за титул уже до последнего тура.

Намёк на выход

Сейчас история повторяется. Кадровых изменений ещё меньше – клуб просто усилил центр обороны лидером «Болоньи» Рикардо Калафьори и выкупил Райю. Но на этом во вратарском вопросе не остановились – пошли дальше и стали искать нового дублёра для Давида. Селекционеры «Арсенала» сконцентрировались на испанских клубах и остановились на дебютанте нового сезона Ла Лиги «Эспаньоле» – лондонцев привлёк Хон Гарсия.

23-летний испанец является приоритетным вариантом замены Рамсдейла, если последний захочет уйти этим летом. За Хоном следили с июля – а сейчас уже согласовали условия контракта. И это очень похоже на желание спровоцировать Аарона, чтобы он начал искать себе другую команду. Обычно, прорабатывая альтернативные варианты, клубы составляют шорт-лист – но не заходят так далеко в переговорах. А в согласовании контракта с другим игроком считывается посыл: «Заменить тебя не составит никакого труда – у нас уже всё готово, к твоему уходу».

Всем расставание пойдёт на пользу

Это неприятная история – с другой стороны, в вопросах чемпионской гонки не стоит мыслить категориями «обидно/не обидно». Правильной будет та стратегия, которая принесёт результат. И вполне возможно, что расставание пойдёт всем на пользу. Артета наверняка задумался над тем, правильно ли держать двух топ-вратарей.

Во вратарской бригаде микроклимат устраивается абсолютно по-другому – баланс нарушить легче, наличие равноценных голкиперов идёт скорее во вред. Арендовали Райю, чтобы Рамсдейл чувствовал конкуренцию – на выходе он потерял уверенность и больше не приносит былой пользы. Подписание же Гарсии внесёт понятную градацию. Давид – стопроцентный основной голкипер, которого не усадят на скамейку после первой ошибки. А Хон – молодой сменщик, который не будет угрозой для Райи в ближайшей перспективе.

А Аарон сможет получить эмоциональный импульс от смены обстановки, начать новую главу – это можно использовать, чтобы преодолеть спад. Главное – выбрать клуб, в котором на тебя будут рассчитывать и дадут игровую практику. Для Рамсдейла это важно ещё и потому, что за ним следят в сборной Англии – он всегда среди кандидатов на вызов.

Пока ситуация развивается вяло – в мае на «Арсенал» выходил «Ньюкасл», «сороки» были готовы выложить за вратаря 15 млн фунтов, но история не получила продолжение (наверняка из-за запросов лондонцев). Позднее оформить аренду англичанина предложил «Аякс» — «канониры» отказали, поскольку рассматривают только полноценный трансфер. Ещё один претендент – «Вулверхэмптон». «Волки» тоже рассматривают аренду, но готовы включить в соглашение опцию выкупа следующим летом. Вдобавок клуб готов взять на себя большую часть оклада Аарона. Это наиболее адекватный вариант среди всех представленных.