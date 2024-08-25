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«Ювентус» отдал Миретти в аренду в «Дженоа»

вчера, 12:58

Полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти проведёт сезон-2024/25 в «Дженоа» на правах аренды.

Воспитанник туринского клуба дебютировал за основную команду в декабре 2021 года. В прошлом сезоне он провёл 28 матчей во всех турнирах за «Юве» и забил 2 гола.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:14
Обычная ситуация ..
Сильный клуб не имеет возможности загрузить своих игроков и отдаёт их в аренду в те команды, которые могут предоставить игровую практику
Гость
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