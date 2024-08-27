«Аталанта» объявила о переходе Руя Патрисиу

Пресс-служба «Аталанты» объявила о трансфере бывшего голкипера «Ромы» Руя Патрисиу.
Контракт с вратарём подписан до лета 2025 года. Переход состоялся на правах свободного агента.
Пресс-служба «Аталанты» объявила о трансфере бывшего голкипера «Ромы» Руя Патрисиу.
Контракт с вратарём подписан до лета 2025 года. Переход состоялся на правах свободного агента.
Аталанта медленно и уверенно движется в ассоциацию топ-клубов.Миранчук на этом пути не пригодился.
Аталанта медленно и уверенно движется в ассоциацию топ-клубов.Миранчук на этом пути не пригодился.