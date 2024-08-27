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«Аталанта» объявила о переходе Руя Патрисиу

вчера, 17:52

Пресс-служба «Аталанты» объявила о трансфере бывшего голкипера «Ромы» Руя Патрисиу.

Контракт с вратарём подписан до лета 2025 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:08
Вот и для Лунина место освободилось. Как раз в пару к Довбику.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:57
Его взяли для ротации.
Аталанта медленно и уверенно движется в ассоциацию топ-клубов.Миранчук на этом пути не пригодился.
Гость
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