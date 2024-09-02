Стала известна сумма, за которую «Локомотив» сможет выкупить Севикяна

«Локомотив» арендует полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна.
Московский клуб заплатить за аренду футболиста 200 000 евро. Также «железнодорожники» получат необязательное право выкупа игрока за 4 млн евро.
«Локомотив» арендует полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна.
Московский клуб заплатить за аренду футболиста 200 000 евро. Также «железнодорожники» получат необязательное право выкупа игрока за 4 млн евро.
Руководство клубов расплачивается за левых игроков. Причём деньгами, которых они не зарабатывают, а просто получают. Ладно бы платили российским клубам за российских игроков. Эта операция похожа на схему вывода денег за рубеж. Больно уж цена на Севикяна завышена.
Руководство клубов расплачивается за левых игроков. Причём деньгами, которых они не зарабатывают, а просто получают. Ладно бы платили российским клубам за российских игроков. Эта операция похожа на схему вывода денег за рубеж. Больно уж цена на Севикяна завышена.