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Стала известна сумма, за которую «Локомотив» сможет выкупить Севикяна

вчера, 21:10

«Локомотив» арендует полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна.

Московский клуб заплатить за аренду футболиста 200 000 евро. Также «железнодорожники» получат необязательное право выкупа игрока за 4 млн евро.

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01 сентября
Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:38
Не думаю, что Севикяну нужно в РПЛ. Лучше перейти в клуб из своей лиги или поехать в Армению
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:00
Да на хрена нам нужен такой футбол...
Руководство клубов расплачивается за левых игроков. Причём деньгами, которых они не зарабатывают, а просто получают. Ладно бы платили российским клубам за российских игроков. Эта операция похожа на схему вывода денег за рубеж. Больно уж цена на Севикяна завышена.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:48
Не жалко денег за армянина? Своих талантов много...
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