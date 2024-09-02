«Олимпиакос» объявил о переходе Виллиана

Пресс-служба «Олимпиакоса» объявила о переходе бывшего полузащитника «Челси» и «Арсенала» Виллиана.
Детали контракта с бразильцем не сообщаются. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Пресс-служба «Олимпиакоса» объявила о переходе бывшего полузащитника «Челси» и «Арсенала» Виллиана.
Детали контракта с бразильцем не сообщаются. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Болельщики Олимпиакоса одни из самых радикальных.
Лучшие годы Виллиана далеко позади, потому он и свободный агент. Если он сразу не заиграет, то ультрас его просто разорвут. Я сомневаюсь в бразильце.
Болельщики Олимпиакоса одни из самых радикальных.
Лучшие годы Виллиана далеко позади, потому он и свободный агент. Если он сразу не заиграет, то ультрас его просто разорвут. Я сомневаюсь в бразильце.