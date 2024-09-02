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«Олимпиакос» объявил о переходе Виллиана

вчера, 23:25

Пресс-служба «Олимпиакоса» объявила о переходе бывшего полузащитника «Челси» и «Арсенала» Виллиана.

Детали контракта с бразильцем не сообщаются. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

«Олимпиакос» объявил о переходе Виллиана

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:27
Легенда Анжи
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:15
Не думаю что это хорошая покупка! Но посмотрим
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:41
В Греции очень большое давление на клубы и игроков.
Болельщики Олимпиакоса одни из самых радикальных.
Лучшие годы Виллиана далеко позади, потому он и свободный агент. Если он сразу не заиграет, то ультрас его просто разорвут. Я сомневаюсь в бразильце.
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