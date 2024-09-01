Защитник «Байера» Та назвал утомительной ситуацию с переходом в «Баварию»

Защитник «Байера» высказался о своём эмоциональном состоянии после срыва перехода в «Баварию». Клубы не смогли договориться о трансфере.

Я не тот человек, который долго зацикливается на прошлом. Я смотрю вперёд, и сделаю всё, чтобы мы добились успеха.

Конечно, это утомительно, когда происходит такая суета. Я не собираюсь лгать, но, в конце концов, принимаю это. И, как я также сказал в социальных сетях: я с головой здесь. Игроки — это те, кто меньше всего контролирует то, что происходит в таких ситуациях.