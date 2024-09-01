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Защитник «Байера» Та назвал утомительной ситуацию с переходом в «Баварию»

вчера, 15:58

Защитник «Байера» Джонатан Та высказался о своём эмоциональном состоянии после срыва перехода в «Баварию». Клубы не смогли договориться о трансфере.

Я не тот человек, который долго зацикливается на прошлом. Я смотрю вперёд, и сделаю всё, чтобы мы добились успеха.

Конечно, это утомительно, когда происходит такая суета. Я не собираюсь лгать, но, в конце концов, принимаю это. И, как я также сказал в социальных сетях: я с головой здесь. Игроки — это те, кто меньше всего контролирует то, что происходит в таких ситуациях.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:21
Правильно! Не надо зацикливаться на этом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:13
если в ЛЧ себя хорошо проявит, то придут англичане и без разговоров
насыпят Байера 60-70млн за Та.
Гость
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