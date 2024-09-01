Секрет перехода Мбаппе и расплата за грехи грандов. Знаковые события трансферного лета-2024

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01 сентября 2024, 15:08

Пришла осень – закрыли окно в топ-5.

Провели лишь одну сделку дороже 100 млн евро

Год назад десятка самых дорогих новичков лета обошлась в 924 млн евро. Сейчас всего в 543 миллиона, ведь почти у всех клубов долги. Даже когда есть средства, отложили громкие сделки. Самым дорогим трансфером между клубами стал переход чемпиона мира Альвареса из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за 75 млн евро. Но есть также сделка между «Реалом» и семьей Мбаппе.

Килиан ушел из ПСЖ свободным агентом, но потребовал у Переса 115 млн евро «подъемных». Получил рекордную со времен Роналду зарплату в «Реале». Появление левого вингера в команде, где играет лучший представитель позиции в мире – Винисиус, добавило тренеру Анчелотти головной боли. Мбаппе забил «Аталанте», но выдал несколько бледных матчей в испанской лиге.

Год назад было три трансфера дороже 100 млн евро. Райс заиграл в «Арсенале», а Беллингем – в «Реале». Неудачи преследовали только опорника Кайседо из «Челси». Трансфер за 95 млн евро тоже себя оправдал, Кейн выиграл «Золотую бутсу», хоть «Бавария» и осталась без трофеев. Год назад за защитника Гвардиола заплатили 90 млн евро, а теперь клубы боятся тратить так много.

Многие гранды в поисках своего Ламина Ямаля

Успех 17-летнего воспитанника «Барселоны» на Евро-2024 в составе Испании поддержал тренд. Гранды охотятся за подростками. Гамбиец Минте перешел в «Брайтон», когда ему было 19 лет. Вчера против «Арсенала» сыграл средне, но тренер верит вингеру. Луис Энрике ставит в основу опорника Невеша, 19-летний португалец сделал 4 ассиста в двух матчах за ПСЖ .

Также парижане дали 50 млн евро и обещали 10 миллионов бонусами за вингера Дуэ из «Ренна». Парню всего 19 лет. «Тоттенхэм» заметно переплатил за Арчи Грэя, 18-летнего хавбека «Лидса» забрали за 41 млн евро. МЮ подписал Йоро, чтобы центральный защитник не достался «Реалу». Выдали 62 миллиона, но сразу потеряли француза из-за травмы.

Ставки на погодков Ямаля бывают опасными, но Эндрик может пригодиться «Реалу». «Бобби» забил в Ла Лиге. За 18-летнего бразильского нападающего отдали 60 млн евро. Вингер Савио перешел за 50 млн евро из «Жироны» в «Манчестер Сити». Гвардиола сыграет против клуба родного брата в ЛЧ , а гранды смело переплачивают за талантливых подростков.

Провели серию непонятных дорогих трансферов

Понятно, зачем тренеру «Ювентуса» Мотте нужны хавбеки Дуглас Луис из «Астон Виллы» и Копмейнерс из «Аталанты». И куда сложнее объяснить подписания «Челси». Лондонцы взяли в аренду вингера Санчо и выдали контракт ещё одному нестабильному игроку, португальцу Феликсу. Жоау вернулся в «Челси» за 30 млн евро, а вот «Атлетико» выдал 50 млн евро за хавбека «синих» Галлахера.

А тен Хаг забрал Угарте у ПСЖ . Но если Каземиро наберет форму, а Майну не скатится, то куда поставить дорогого новичка? Де Лигт тоже не всегда невероятно надежный. Поэтому не задержался в «Ювентусе» и «Баварии». Также странным является переход Педру Нету в «Челси». Команда, где и так полно нереализованных талантов, подписала парня, который пропускал немало матчей из-за повреждений.

Даже трансфер Ольмо в «Барселону» логичнее, если Дани избежит травм в родном клубе. Хотя проблемы со здоровьем – причина, почему чемпион Европы достался каталонцам, которые не сумели убедить вингера Уильямса. Также непонятные дорогие трансферы, особенно в АПЛ , делали для обхода правил УЕФА . Некрасиво поступали многие клубы, завышая трансферные стоимости футболистов.

Основной тренд – укрепление центральной оси

Многие искали голкиперов, как «Ливерпуль» с Мамардашвили, центральных защитников, опорников и нападающих оттяжки и острия. Альварес будет помогать Гризманну в глубине атаки «Атлетико». «Реалу» нужна была «девятка», чтобы дополнить игру Винисиуса, Беллингема и Родриго. Подписали Мбаппе, хотя он не центральный нападающий. Другие богатые клубы часто действовали логичнее.

«Тоттенхэму» не повезло с травмой форварда Соланке, но англичанин – замена для Кейна по позиции. Невеш в ПСЖ и Онана в «Астон Вилле» – опорники. Палинья стал новым «шестым» номером у «Баварии», а Угарте хочет разрушать в составе МЮ . Причем несколько важных ставок для «хребтов» команд не удалось осуществить. «Барселона» не нашла опорника, хотя давно мечтали о такой сделке.

«Арсенал» остался без центрального нападающего, взяли в аренду вингера Стерлинга из «Челси». Соседи из «синего» клуба не нашли замену Джексону, трансфер с Осимхеном сорвался. Центральный форвард Лукаку – новичок «Наполи», заменит Виктора в основе Конте, а нигериец экстренно пробует перейти в клуб из Саудовской Аравии, иначе будет вне игры. Итальянцы убрали Осимхена из заявки.

Многие дорогие трансферы случатся через год

Трансферное лето можно смело назвать средним. «Ливерпуль» остался без опорника. Субименди в последний момент отказался, хотя клубы договорились между собой. «Арсенал» надеется на успешную игру Мерино. Испанец вернулся в АПЛ , где раньше играл за «Ньюкасл». У «Атлетико» появился чемпион Европы Ле Норман, усилил центр защиты, а норвежец Серлот пришел в атаку после отказа Довбика.

А многие знаковые сделки перенесли на следующий год. Тогда определят будущее Винисиуса. Шейхи дают игроку 1 миллиард евро. «Реал» имеет на столе предложение из Саудовской Аравии, могут побить мировой рекорд Неймара. Молодой немец Вирц покинет «Байер». Мусиалу зовут в АПЛ , плеймейкер «Баварии» тесно связан с Англией. Родриго, Леау и Кварацхелия тоже в списке трансферных целей-2025.

Почему взяли паузу? Кроме экономии, есть ещё вопрос оптимальности составов. У команд вроде «Манчестер Сити» и «Реала» достаточно игроков. Тренеры боятся конфликтов внутри коллектива. Впрочем, в Лиге чемпионов новый формат, больше матчей. Не избежать травм и усталости. Многих придержали, но Нуньес, Симонс, Уильямс, Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд могут сменить клубы следующим летом.