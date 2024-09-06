Соболев должен дебютировать в «Зените» в матче с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Александр Соболев должен принять участие в товарищеском матче с «Кайратом».
Если не будет форс‑мажора, он сыграет в Казахстане. Александр, конечно, много пропустил. И ему как раз очень важно набирать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм. Постепенно начать понимать те требования, что у нас есть. По его работе — он с большим желанием тренируется, хочет поскорее набрать форму и начать помогать команде. В ней Александра приняли хорошо. Все мы ждём его появления на поле. Это, безусловно, игрок, который нам поможет.
Проанализируем его состояние, поговорим с ним, поймём, сколько, на наш взгляд, он может сыграть, по ходу дела будем решать, какое количество игрового времени у него будет.
"Александр Шпрыгин рассказал о планах провести крестный ход на арене «Динамо».
– Вы верите в проклятие «Динамо».
– 12 сентября проводим крестный ход, приходи. Будем отмаливать арену. Приедет патриархия, ветераны – хоккейные и футбольные. Позовем всех динамовских чиновников. Николай Саныч [Толстых], скорее всего, точно будет. Направили приглашения Костину и Степашину.
Важный момент: православная церковь не занимается проклятиями, порчей, сглазами. Крестный ход будет про другое. Стадион ведь снесли до основания и построили заново.
Только Западную трибуну сохранили. А по русской традиции новый дом всегда освящают. Мы в день Александра Невского проведем освящение: пройдем по полю, внешнему периметру, рядом с раздевалками. Везде окропим святой водой.
Эти вещи надо снимать через веру. Когда в жизни случается проклятие, я сам иду не к гадалкам, а ставлю свечку, причащаюсь, исповедуюсь, выпиваю святой водички. Главное – не перестараться.
Когда мы говорили с отцом Сергием, который будет освящать стадион, я сказал: «Я единственный раз в жизни обратился к Господу за результатом – перед финалом Кубка-1997 на «Торпедо». Поставил свечку за победу – и мы проиграли «Локомотиву». С тех пор Господа по мелочам не тревожу, – сказал экс-руководитель Всероссийского объединения."
"Александр Шпрыгин рассказал о планах провести крестный ход на арене «Динамо».
– Вы верите в проклятие «Динамо».
– 12 сентября проводим крестный ход, приходи. Будем отмаливать арену. Приедет патриархия, ветераны – хоккейные и футбольные. Позовем всех динамовских чиновников. Николай Саныч [Толстых], скорее всего, точно будет. Направили приглашения Костину и Степашину.
Важный момент: православная церковь не занимается проклятиями, порчей, сглазами. Крестный ход будет про другое. Стадион ведь снесли до основания и построили заново.
Только Западную трибуну сохранили. А по русской традиции новый дом всегда освящают. Мы в день Александра Невского проведем освящение: пройдем по полю, внешнему периметру, рядом с раздевалками. Везде окропим святой водой.
Эти вещи надо снимать через веру. Когда в жизни случается проклятие, я сам иду не к гадалкам, а ставлю свечку, причащаюсь, исповедуюсь, выпиваю святой водички. Главное – не перестараться.
Когда мы говорили с отцом Сергием, который будет освящать стадион, я сказал: «Я единственный раз в жизни обратился к Господу за результатом – перед финалом Кубка-1997 на «Торпедо». Поставил свечку за победу – и мы проиграли «Локомотиву». С тех пор Господа по мелочам не тревожу, – сказал экс-руководитель Всероссийского объединения."