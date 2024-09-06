Соболев должен дебютировать в «Зените» в матче с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» рассказал, что нападающий должен принять участие в товарищеском матче с «Кайратом».

Если не будет форс‑мажора, он сыграет в Казахстане. Александр, конечно, много пропустил. И ему как раз очень важно набирать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм. Постепенно начать понимать те требования, что у нас есть. По его работе — он с большим желанием тренируется, хочет поскорее набрать форму и начать помогать команде. В ней Александра приняли хорошо. Все мы ждём его появления на поле. Это, безусловно, игрок, который нам поможет.

Проанализируем его состояние, поговорим с ним, поймём, сколько, на наш взгляд, он может сыграть, по ходу дела будем решать, какое количество игрового времени у него будет.