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Соболев должен дебютировать в «Зените» в матче с «Кайратом»

вчера, 13:45
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Александр Соболев должен принять участие в товарищеском матче с «Кайратом».

Если не будет форс‑мажора, он сыграет в Казахстане. Александр, конечно, много пропустил. И ему как раз очень важно набирать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм. Постепенно начать понимать те требования, что у нас есть. По его работе — он с большим желанием тренируется, хочет поскорее набрать форму и начать помогать команде. В ней Александра приняли хорошо. Все мы ждём его появления на поле. Это, безусловно, игрок, который нам поможет.

Проанализируем его состояние, поговорим с ним, поймём, сколько, на наш взгляд, он может сыграть, по ходу дела будем решать, какое количество игрового времени у него будет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:06
Состав Кайрата - 9,10 млн €
Соболев Саша куплен за 10 млн €
Если за отведённые ему 30 минут забьёт менее 3-х....Семак сам начнёт кричать "Верните мне Сергеева"...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:35
Хотя может его на смотрины в Кайрат повезли...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:20
Соболев раньше...и Соболев теперь - это два разных человека...
Хоть улыбаться начал...
Работа та же - коллектив другой...

Ни капли не огорчусь если у него не получится...
Но порадуюсь если раскуражится...
nubom
nubom ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:15
...Странно, что у отца Сергия других дел не нашлось(((...
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:15
МОЁ предложение, высказанное здесь, на сайте, ПРИНЯЛИ в Динамо! )))


"Александр Шпрыгин рассказал о планах провести крестный ход на арене «Динамо».

– Вы верите в проклятие «Динамо».

– 12 сентября проводим крестный ход, приходи. Будем отмаливать арену. Приедет патриархия, ветераны – хоккейные и футбольные. Позовем всех динамовских чиновников. Николай Саныч [Толстых], скорее всего, точно будет. Направили приглашения Костину и Степашину.

Важный момент: православная церковь не занимается проклятиями, порчей, сглазами. Крестный ход будет про другое. Стадион ведь снесли до основания и построили заново.

Только Западную трибуну сохранили. А по русской традиции новый дом всегда освящают. Мы в день Александра Невского проведем освящение: пройдем по полю, внешнему периметру, рядом с раздевалками. Везде окропим святой водой.

Эти вещи надо снимать через веру. Когда в жизни случается проклятие, я сам иду не к гадалкам, а ставлю свечку, причащаюсь, исповедуюсь, выпиваю святой водички. Главное – не перестараться.

Когда мы говорили с отцом Сергием, который будет освящать стадион, я сказал: «Я единственный раз в жизни обратился к Господу за результатом – перед финалом Кубка-1997 на «Торпедо». Поставил свечку за победу – и мы проиграли «Локомотиву». С тех пор Господа по мелочам не тревожу, – сказал экс-руководитель Всероссийского объединения."
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:53
Место в составе на коленях не выпрашивают. Место в составе добиваются сначала вот в таких играх, товарищеских. Доказывают на поле, что они чего то стоят. Затем в официальных, удачно, с результатом, выходя на замену. А для этого, главное, найти взаимопонимание с партнёрами, понять тактику игры команды и хорошо в неё вписаться, принося пользу в игре. Вот тогда постоянное место в составе обеспечено.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:46
Семак тактично сказал о том, что Саня в ужасной форме, имеет низкий потенциал и не сможет ни чем помочь команде, кроме медийной составляющей и отвода глаз от основных проблем
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:27
Увезут поиграть с глаз долой подальше от Санкт-Петербурга, оно и к лучшему
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:01
Видимо запасной штангой будет это недоразумение...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:56
Вот и посмотрим на него в этом матче... что сейчас он представляет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:55
Соболев должен на коленях выпросить себе место в составе на матч с Кайратом. А во время игры обязан просто выпрыгнуть из трусов, но показать максимально качественный футбол. В противном случае его шансы вписаться в Зенит будут значительно уменьшены.
749auwr2ehuz
749auwr2ehuz
вчера в 13:52
Посмотрим в какой он форме
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