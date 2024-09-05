Не смогли продать Тикнизяна, вербуют известного мексиканца. В «Локомотиве» устали от ляпов обороны

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05 сентября 2024, 13:53

Разгром от «Краснодара» заставил действовать.

Понимают главные слабости команды

Команда молодая и с проблемной обороной. У «Локомотива» критически много юных футболистов. А взрослые ребята, вроде Лантратова и Баринова, не подходят в категорию «Рой Кин». Сами бойцы, но не из тех, кто ведёт за собой. Капитан Дмитрий честно говорил о желании оказаться в топ-5, не самый надёжный вожак на будущее. У «Локомотива» довольно однородная российская заявка. После ухода Митая в клуб из Саудовской Аравии в составе из иностранцев француз Ньямси, бразилец Фассон и армянин Тикнизян. Но Наир родился в Санкт-Петребурге и не считается легионером.

Разгром от «Краснодара» хорошо показал, что такой «Локомотив» не готов к длительному лидерству в лиге. Потеряли первое место, руководство ищет усиление. В первую очередь в оборону. Именно в защите три иностранца, но там проблемные игроки. Тикнизян проигрывает конкуренцию на позиции защитника. Наир активно искал зарубежный клуб. Информацию подтверждают в «Локомотиве». Настаивают, что не было «адекватных предложений». «Севилья» недоплатила, а немцы побаивались из-за минусов Тикнизяна в обороне.

Помним также срыв перехода в «Зенит». Армянин с характером, на переговорах может резко прокомментировать действия покупателей. Такое поведение никому не нравится. А поскольку трансферное окно в топ-5 закрыто, то у Тикнизяна осталось мало вариантов. Разве что неожиданный переход в один из клубов РПЛ . «Локомотиву» нужны опытные новички. Вчера заговорили о человеке, которого должны помнить фанаты «Динамо». Московские соседи давно хотели заполучить мексиканского великана, капитана сборной Сесара Монтеса, когда он был на пару лет моложе

Теперь защитнику двадцать семь. После короткого отрезка в «Эспаньоле» перебрался в «Альмерию». За «красно-белых» Монтес играл неважно, а его клуб вылетел из Ла Лиги. Понятно, что в Сегунде игрок сборной Мексики играть не планирует. Акции Сесара сильно упали, но Монтесу нужен рывок результатов, чтобы остаться основным защитником национальной команды на домашнем чемпионате мира через два года. Честно говоря, показатели у него так себе. Французы писали, что у Ньямси странные перепады в игре, вот и Монтес в похожей категории, потерял стабильность.

Боятся неопытности Пиняева и Батракова

Тренер Галактионов говорит, что не ожидал ухода Миранчука. А руководители «Локомотива» заявили, что не ведут переговоры о возвращении Антона в клуб, свободный агент ищет себе зарубежные варианты. Возможно, окажется в «Атланте» с братом Алексеем. Другой Алексей, 19-летний Батраков, на первом месте в РПЛ по созданным моментам. У юного атакующего хавбека шикарные последние передачи. Но ему настолько мало лет, что через месяц может играть совсем иначе. Прямо как Никита Салтыков, новичок «Локомотива».

Игрока оставили на полгода в «Крыльях Советов». А когда забрали в Москву, то не получили футболиста основы. «Локомотив» отпустил опытного Жемалетдинова, который оказался в ЦСКА . В атакующей группе на флангах играют защитники Самошников и Тикнизян. А вот к Пиняеву накопились вопросы. Поскольку ещё один 19-летний вингер ценный, то с Сергеем продлили контракт. «Зенит» и «Спартак» всегда будут следить за Пиняевым, ведь это один из самых медийных игроков поколения. Но у вингера был сложный весенний период.

Сейчас обратили внимание, как Пиняев нарастил мышцы. Возможно, тело адаптируется к новой физической форме. Крайнему форварду нужна лёгкость, а Сергей её на время потерял. Вот поэтому в «Локомотиве» вспомнили Севикяна. Футболист сборной Армении провёл весёлый отрезок в «Пари НН», а потом решил попробовать себя в зарубежной лиге. Эдгар играл за «Ференцварош» у тренера Станковича. Может оказаться в Москве, где родился, но в составе «Локомотива». Речь о воспитаннике школы клуба, старый знакомый.

Испортят сезон без прогресса в обороне

Бегут хорошо. По голам на контратаках «Локомотив» на первой строчке в РПЛ , отличились 4 раза. Стандарты неплохие, если Ньямси и другие высокие ребята удачно включаются в борьбу. Без тотального контроля мяча Галактионов увидел 15 голов в РПЛ , больше только у «Зенита», 18 мячей. Надо срочно думать, как повысить точность передач, ведь москвичи теряют каждый четвёртый мяч. Но для молодых исполнителей рискованные решения это норма, когда тренер разрешает так играть.

«Локомотив» заставал врасплох соперников. В прошлом сезоне дважды обыграли «Зенит», морально, физически и технически одарённая команда. Вот только оборона откровенно плохая. Голкипер Лантратов тащит с первого матча в новой футболке. Илья редко ошибается так грубо, как против «Краснодара». Куда чаще виновниками голов являются полевые футболисты команды. Пока спаслись за счёт крутой реализации, соотношение голов к ударам в створ 0,37, второй результат в РПЛ .

Но если нападающие устанут, или молодые Пиняев и Батраков зайдут в чёрную серию, то Галактионову припомнят слабую защиту. Есть объективные причины для неудач. Бразилец Фассон, с которым можно строить линию, постоянно травмирован. Морозов и другие местные ребята ниже классом, чем Ньямси и Монтес. Но француз и мексиканец, если они сформируют основную пару защитников, оба являются правшами. И давно не прогрессируют, что ещё важнее для фанатов «Локомотива».