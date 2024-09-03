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Де Пауль ответил на вопрос о возможности стать капитаном в отсутствие Месси

вчера, 20:42

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль ответил на вопрос журналистов о возможности стать капитаном национальной команды в отсутствие Лионеля Месси.

Лео не включили в заявку на отборочные матчи ЧМ-2026 с Чили и Колумбией из-за травмы.

Я всегда говорю, что играю ту роль, которая мне отведена. Прошло много лет. Я чувствую себя важным игроком в этой команде. Это всё, что я могу сказать. Повязка принадлежит Лео. Тот, кто её наденет, будет делать это временно, поскольку он капитан этой команды.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 22:10
Хорошо сказал.... чертяка....:))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:08
Одно противоречие на другом. Разве в отсутствие Месси в сборной нет капитана ?. Кто же выводит команду на поле, жмёт руки арбитрам и капитану другой команды ? Или команда выходит вообще без капитана ? Естественно, что когда Месси снова вольётся в команду, повязка будет у него, но сейчас ?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:53
У Аргентины есть возрастной Отаменди. Эмилиано Мартинесу также можно дать повязку. В общем, там много игроком с бойцовским характером.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:43
ну пока что и он может покапитанить.
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