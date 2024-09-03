Де Пауль ответил на вопрос о возможности стать капитаном в отсутствие Месси

Полузащитник сборной Аргентины ответил на вопрос журналистов о возможности стать капитаном национальной команды в отсутствие .

Лео не включили в заявку на отборочные матчи ЧМ -2026 с Чили и Колумбией из-за травмы.

Я всегда говорю, что играю ту роль, которая мне отведена. Прошло много лет. Я чувствую себя важным игроком в этой команде. Это всё, что я могу сказать. Повязка принадлежит Лео. Тот, кто её наденет, будет делать это временно, поскольку он капитан этой команды.