Полузащитник ЦСКА будет капитаном сборной в игре против Вьетнама

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков станет капитаном сборной России в игре против Вьетнама.
Ниже представлен стартовый состав нашей национальной команды.
Напомним, игра начнётся в 16:00 по московскому времени.
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков станет капитаном сборной России в игре против Вьетнама.
Ниже представлен стартовый состав нашей национальной команды.
Напомним, игра начнётся в 16:00 по московскому времени.
Если конкретно: какая разница, кто будет капитанствовать в этих матчах, хоть чёрта лысого поставь...Надеюсь, что капитанами команд - соперников будут ребята одного роста с Обляковым, а то ведь международный скандал может случиться. Выйдет эта пара, а Ванюша на голову ниже.
Если конкретно: какая разница, кто будет капитанствовать в этих матчах, хоть чёрта лысого поставь...Надеюсь, что капитанами команд - соперников будут ребята одного роста с Обляковым, а то ведь международный скандал может случиться. Выйдет эта пара, а Ванюша на голову ниже.