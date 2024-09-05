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Полузащитник ЦСКА будет капитаном сборной в игре против Вьетнама

вчера, 15:03
ВьетнамЛоготип футбольный клуб Вьетнам0 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков станет капитаном сборной России в игре против Вьетнама.

Ниже представлен стартовый состав нашей национальной команды.

Полузащитник ЦСКА будет капитаном сборной в игре против Вьетнама

Напомним, игра начнётся в 16:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:27
Только одно пожелание к "новому" капитану: чтобы футболка во время матча была постоянно засунута в трусы, а гетры подтянуты, как требуется по "этикету". А то без слёз на футболиста не взглянешь.
Если конкретно: какая разница, кто будет капитанствовать в этих матчах, хоть чёрта лысого поставь...Надеюсь, что капитанами команд - соперников будут ребята одного роста с Обляковым, а то ведь международный скандал может случиться. Выйдет эта пара, а Ванюша на голову ниже.
Futurista
Futurista
вчера в 17:06
Ход конём)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:16
Соперники тоже должны оценить это - ведь у них даже на государственном флаге звезда на красном фоне...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:13
Что меня бесит в Карпине, это желание выделиться. Он делает это постоянно. Вот капитанов команды меняет постоянно и серьёзно считает это своим собственным ноу-хау. У сборной должен быть лидер, а у нас ни сборной, ни лидера. Надоел он со своими экспериментами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:08
Желаю нашим только Победы. Соперник явно по зубам...
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