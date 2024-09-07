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«Бавария» готовит новый контракт для Нойера

07 сентября 2024, 19:08

«Бавария» собирается продлить контракт с вратарём Мануэлем Нойером.

По данным источника, мюнхенский клуб намерен предложить голкиперу сделку до лета 2026 года.

У Нойера есть также предложения от команд из Саудовской Аравии и МЛС.

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VeniaminS
VeniaminS
07 сентября в 22:59
Если здоровье позволяет,почему бы и не поиграть.
112910415
112910415
07 сентября в 20:27
одобряем и поддерживаем ! )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 сентября в 20:11
И Нойера, и Мюллера хотят продлить.
С одной стороны, как быть с их огромными зарплатами)))
С другой - конечно хочется, чтобы две легенды еще на год задержались в Баварии.
Без них очень сложно представить мюнхенский клуб.
Варвар7
Варвар7
07 сентября в 20:10, ред.
Ну пару годиков ещё точно должен потянуть...
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