«Бавария» готовит новый контракт для Нойера

«Бавария» собирается продлить контракт с вратарём Мануэлем Нойером.
По данным источника, мюнхенский клуб намерен предложить голкиперу сделку до лета 2026 года.
У Нойера есть также предложения от команд из Саудовской Аравии и МЛС.
«Бавария» собирается продлить контракт с вратарём Мануэлем Нойером.
По данным источника, мюнхенский клуб намерен предложить голкиперу сделку до лета 2026 года.
У Нойера есть также предложения от команд из Саудовской Аравии и МЛС.
С одной стороны, как быть с их огромными зарплатами)))
С другой - конечно хочется, чтобы две легенды еще на год задержались в Баварии.
Без них очень сложно представить мюнхенский клуб.
С одной стороны, как быть с их огромными зарплатами)))
С другой - конечно хочется, чтобы две легенды еще на год задержались в Баварии.
Без них очень сложно представить мюнхенский клуб.