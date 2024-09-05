Салах может продлить контракт с «Ливерпулем»

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вчера, 16:33

Нападающий всё ещё может остаться в «Ливерпуле».

Несмотря на слухи в СМИ , египтянин намерен подписать новую сделку с «красными».

Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.