Салах может продлить контракт с «Ливерпулем»

Нападающий Мохамед Салах всё ещё может остаться в «Ливерпуле».
Несмотря на слухи в СМИ, египтянин намерен подписать новую сделку с «красными».
Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.
Нападающий Мохамед Салах всё ещё может остаться в «Ливерпуле».
Несмотря на слухи в СМИ, египтянин намерен подписать новую сделку с «красными».
Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.
Да и вообще не слишком ли много шума вокруг этой новости? Договорённости и контракты - это сложные вещи, и многое может измениться.
Да и вообще не слишком ли много шума вокруг этой новости? Договорённости и контракты - это сложные вещи, и многое может измениться.