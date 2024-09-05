Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Салах может продлить контракт с «Ливерпулем»

вчера, 16:33

Нападающий Мохамед Салах всё ещё может остаться в «Ливерпуле».

Несмотря на слухи в СМИ, египтянин намерен подписать новую сделку с «красными».

Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Рубин» продлил контракт с основным защитником
04 сентября
Стали известны подробности контракта Промеса с «Дубай Юнайтед»
04 сентября
Слухи«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Салахом
03 сентября
СлухиНьюкасл собирается продлить соглашение с Энтони Гордоном
03 сентября
ОфициальноСергей Пиняев продлил контракт с «Локомотивом»
03 сентября
СлухиХвича Кварацхелия согласовал новый контракт с «Наполи»
02 сентября
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:46
Это и ежу понятно что он больше никому ненужен
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:37
Я уже писал тут как-то очень давно (когда саудиты начали первый поход за пенсионерами), что фигура Салаха очень популярна в арабском мусульманском мире, и думаю, что рано или поздно, но Мо окажется там, а пока еще он в шикарной форме, пусть продалжает радовать нас играя за Ливерпуль!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:57
Салах поддерживает отличную физическую форму, думаю, что еще пару сезонов точно может приносить пользу команде
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:06
Если ему в СА предложат 3 раза больше зарплату, скорее всего он уйдет
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:52
Посмотрим, как всё будет развиваться. Пока что это просто слухи. Ливерпулю нужно работать над укреплением состава в целом, а не только на продлении контрактов.
Да и вообще не слишком ли много шума вокруг этой новости? Договорённости и контракты - это сложные вещи, и многое может измениться.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:40
Так была уже новость, что он продлевает... Классный игрок, пускай здесь радует...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 