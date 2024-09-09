Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

На стадионе «Динамо» откроют памятник Юрию Никулину

вчера, 17:36

Председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский сообщил, что на стадионе футбольного клуба откроют памятник артисту цирка, известному актёру и болельщику московской команды Юрию Никулину.

Народный артист СССР Юрий Никулин умер в 1997 году.

У «Динамо» появится памятник Юрию Никулину на трибуне и рядом со стадионом. Он будет на пути к академии «Динамо» в Петровском парке. Памятник будет один, делать его будет скульптор Александр Рукавишников, который делал памятник Льву Яшину.

9 сентября в музее «Динамо» проходит торжественная церемония открытия выставки‑инсталляции «Стена болельщиков», которая посвящена истории фанатского движения клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПартнёром «Спартака» стал ведущий производитель продуктов питания в России
04 сентября Фото
Сборная России прилетела в Ханой
04 сентября ФотоВидео
Сборная России вылетела в Ханой
04 сентября Фото
СлухиСтала известна дата дебюта Соболева в «Зените»
01 сентября
В «Зените» сообщили, что Соболев выехал в Санкт-Петербург для обследования
29 августа
Смолов вышел не в своих шортах на второй тайм матча с «Пари НН»
28 августа
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 20:09
Доброго Здоровья Rupert!
Я с неменьшей признательностью отношусь к Юрию Владимировичу за его вклад в советскую культуру, а чем он отметился в спорте? Да был страстным футбольным болельщиком московского Динамо, но ведь у нас в стране таких, как он можно собрать целую плеяду известных в прошлом людей, неравнодушных к легендарному клубу, артисты театра и кино Лановой, Леонов, Дуров, Державин; поэт Евтушенко; прославленный лётчик Валерий Чкалов и многие другие. А уж если говорить про вклад и развитие футбольного клуба Динамо и вообще всего спортивного общества, то тут на первом месте стоит Лаврентий Павлович Берия. При нём фк Динамо Москва добивался больше всего побед и достижений. И после него и Щёлоков и Андропов продолжили поддержку как футбола в частности, так и других видов спорта в целом. И вообще в советские времена все руководители силовых структур, включая и республиканских руководителей, уделяли куда гораздо больше внимания не только столичному, но и всем динамовским футбольным командам, отсюда и такое количество побед во всесоюзном первенстве за динамовскими клубами(Динамо Киев-13, Динамо Москва-11 и по разу динамовцы Тбилиси и Минска) двадцать шесть - ровно половина. Так что на мой взгляд, если уж и ставить памятники, то было бы куда более справедливым, если бы не обошли вниманием и других не менее почитаемых и заслуженных болельщиков и деятелей. А вообще прежде чем проводить такое значимое мероприятие, следовало бы сначала провести опрос среди тех же болельщиков, как рядовых, так и более статусных с ВИП-трибун, а за одно выслушать мнение ветеранов футбольного клуба, игравших, как в советское время, так и уже в новой истории футбольного клуба Динамо.
Болейте За своих, а не против чужих!
drug01
drug01
вчера в 18:15
Таких болельщиков Динамо надо знать!!!!
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:58
Один из самых любимых, народных актеров-гениев!
Динамо - Respect 👍👍👍
yffgcaf3bux8
yffgcaf3bux8
вчера в 17:53
А что, в Динамо других преданных болельщиков больше не было?
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:50
Спасибо за игру!
Удачи в конкурсе!
Вещий
Вещий
вчера в 17:50
Очень достойный поступок со стороны Динамиков....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:48
Благодарю , приз за август получил !!!
j2aag9ja7pc2
j2aag9ja7pc2
вчера в 17:46
На стадионе Лукойла откроют памятник самому преданному болельщику Назарову.
lotsman
lotsman
вчера в 17:42
Только вспомнили, что он был самым преданным болельщиком.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:39
Открытие памятника Юрию Никулину на стадионе Динамо - это замечательная идея и достойное признание вклада этого выдающегося человека в культуру и спорт. Никулин был не только выдающимся артистом и актёром, но и преданным болельщиком Динамо, что делает его памятник особенно символичным для клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:38
Похоже на пиар, слишком поздно придумали ставить...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 