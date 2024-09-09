На стадионе «Динамо» откроют памятник Юрию Никулину

Председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский сообщил, что на стадионе футбольного клуба откроют памятник артисту цирка, известному актёру и болельщику московской команды Юрию Никулину.

Народный артист СССР Юрий Никулин умер в 1997 году.

У «Динамо» появится памятник Юрию Никулину на трибуне и рядом со стадионом. Он будет на пути к академии «Динамо» в Петровском парке. Памятник будет один, делать его будет скульптор Александр Рукавишников, который делал памятник Льву Яшину.