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Сборная России прилетела в Ханой

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:21
Я бы тоже щас был не против слетать куда-нибудь туда)))
ВАЛЕРА!!! ВАЛЕРА!!! ВАЛЕРА, возьми в сборную меня, да по возрасту же явно не подхожу, ну хотя бы грузчиком, или советчиком, или дегустатором блюд......
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:09
Спасибо что держите нас в курсе а мы переживали чтобы успешно долетели
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:07, ред.
А в Ханое надо сказать довольно тепло и встречают так же...)
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