Сборная России прилетела в Ханой, в котором проведёт две товарищеских игры: 5 сентября с Вьетнамом, а 7 сентября с Таиландом.
Сборная России прилетела в Ханой, в котором проведёт две товарищеских игры: 5 сентября с Вьетнамом, а 7 сентября с Таиландом.
ВАЛЕРА!!! ВАЛЕРА!!! ВАЛЕРА, возьми в сборную меня, да по возрасту же явно не подхожу, ну хотя бы грузчиком, или советчиком, или дегустатором блюд......
ВАЛЕРА!!! ВАЛЕРА!!! ВАЛЕРА, возьми в сборную меня, да по возрасту же явно не подхожу, ну хотя бы грузчиком, или советчиком, или дегустатором блюд......