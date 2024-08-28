Смолов вышел не в своих шортах на второй тайм матча с «Пари НН»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов вышел на второй тайм матча Кубка России с «Пари НН» не в своих шортах.
Форвард носит 19-й номер, а у него оказались шорты с 90-м номером, под которым играет Мозес Кобнан. У южан на поле было два футболиста с номером 90 на шортах.
Татухами обзавёлся (надо бы ещё на лбу, щеках и на носу наколоть), Паненку на ЧМ 2018 против хорватов исполнил..., осталось дело за малым - трусы чужие спи...дить... и через голову надеть.)
Татухами обзавёлся (надо бы ещё на лбу, щеках и на носу наколоть), Паненку на ЧМ 2018 против хорватов исполнил..., осталось дело за малым - трусы чужие спи...дить... и через голову надеть.)