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Смолов вышел не в своих шортах на второй тайм матча с «Пари НН»

вчера, 19:20
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов вышел на второй тайм матча Кубка России с «Пари НН» не в своих шортах.

Форвард носит 19-й номер, а у него оказались шорты с 90-м номером, под которым играет Мозес Кобнан. У южан на поле было два футболиста с номером 90 на шортах.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:56, ред.
Ну а чем ему козырять на поле?
Татухами обзавёлся (надо бы ещё на лбу, щеках и на носу наколоть), Паненку на ЧМ 2018 против хорватов исполнил..., осталось дело за малым - трусы чужие спи...дить... и через голову надеть.)
sihafazatron
sihafazatron ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:11
И заставить Смолова стирать шорты всей команде до конца сезона!!))
sihafazatron
sihafazatron ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:10
Второй комментатор обратил на это внимание, но потом как-то "замяли" это дело))
lotsman
lotsman
вчера в 19:59
Техническое поражение команде и дисквалификацию на 10 матчей за кражу трусиков Смолову.)
n5apy7cg3sbt
n5apy7cg3sbt
вчера в 19:37
Дожились, главный момент матча, игрок в чужих трусах.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:31
Прикольно, я даже не заметил. Да и комментаторы ничего вроде не сказали)
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:26
Раз пошла речь о трусах Смолова, значит о его игре нечего и говорить....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:25
Технарь за нарушение формы одежды. Или быкам в целом или одному Смолову конкретно. Шутка юмора, конечно...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:22
Кабан щас ему наваляет за этох
pmwxbged5q53
pmwxbged5q53
вчера в 19:21
В его трусах не было памперса в первом тайме
Гость
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