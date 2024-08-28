Смолов вышел не в своих шортах на второй тайм матча с «Пари НН»

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вчера, 19:20

Нападающий «Краснодара» вышел на второй тайм матча Кубка России с «Пари НН» не в своих шортах.

Форвард носит 19-й номер, а у него оказались шорты с 90-м номером, под которым играет Мозес Кобнан. У южан на поле было два футболиста с номером 90 на шортах.