«Реал» собирается продлить контракт с Карвахалем

«Реал» намерен сохранить в своём составе защитника Даниэля Карвахаля.
В ближайшее время «сливочные» предложат футболисту новый контракт.
Карвахаль счастлив в «Реале» и собирается стать капитаном команды после ухода Луки Модрича.
«Реал» намерен сохранить в своём составе защитника Даниэля Карвахаля.
В ближайшее время «сливочные» предложат футболисту новый контракт.
Карвахаль счастлив в «Реале» и собирается стать капитаном команды после ухода Луки Модрича.
и держит приличный уровень!
Поэтому продление контракта - это отличная новость для всех!
и держит приличный уровень!
Поэтому продление контракта - это отличная новость для всех!