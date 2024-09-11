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«Реал» собирается продлить контракт с Карвахалем

вчера, 14:05

«Реал» намерен сохранить в своём составе защитника Даниэля Карвахаля.

В ближайшее время «сливочные» предложат футболисту новый контракт.

Карвахаль счастлив в «Реале» и собирается стать капитаном команды после ухода Луки Модрича.

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ProKop92
ProKop92
вчера в 14:10
Он еще не старый
и держит приличный уровень!
Поэтому продление контракта - это отличная новость для всех!
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