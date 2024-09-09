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«Динамо» продлит контракт с Фоминым

вчера, 10:07

«Динамо» договорилось о продлении контракта с полузащитником Даниилом Фоминым. Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано на пять лет.

Напомним, Фомин выступает за «бело-голубых» с августа 2020 года. На его счету 144 матча, 27 голов и 20 результативных передач. В текущем сезоне 27-летний опорный полузащитник провёл пять игр, в которых отметился голевой передачей и получил две карточки (жёлтую и красную). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 17:36
ещё бы должность штатного пенальтиста вернули ему, а то бьют все, кому не лень, половина не забивает
Ев17
Ев17 ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:35
да уж лучше он капитанил бы, чем отбывающий повинность на поле иностранец
Mozhay
Mozhay
вчера в 11:10
Более ценного игрока Динамо все равно не найдет в ближайшее время.
баск
баск
вчера в 10:45, ред.
Хорошо, что продлили на содержательный срок, он нужный игрок и в Динамо рассчитывают на него.

Кстати, может теперь раскрепостится окончательно и перестанет обижаться,
что у него забрали капитанскую повязку)
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:40
Не знаю всех деталей нового соглашения, но по мне так Фомин ещё два года назад играл гораздо продуктивнее и эффективнее за Динамо, а после проигранного финала Кубка со Спартаком Даниила, как подменили, пропала скорость не только в движении, но и принятии правильных решений. Не знаю, может Личка ипользует его не на той позиции, но раньше пользы от него было больше. Даже Карпин перестал приглашать его в сборную. А может его продлили с целью дальнейшей продажи, если проиграет конкуренцию молодым, если что,учитывая его паспорт, желающие купить Фомина найдутся за адекватные деньги.
Болейте за своих, а не против чужих
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:19
Наверное знают что делают...удачи ему в играх.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:10
Правильное решение,хороший полузащитник.
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