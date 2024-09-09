«Динамо» продлит контракт с Фоминым

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вчера, 10:07

«Динамо» договорилось о продлении контракта с полузащитником . Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано на пять лет.

Напомним, Фомин выступает за «бело-голубых» с августа 2020 года. На его счету 144 матча, 27 голов и 20 результативных передач. В текущем сезоне 27-летний опорный полузащитник провёл пять игр, в которых отметился голевой передачей и получил две карточки (жёлтую и красную). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.