«Динамо» продлит контракт с Фоминым

«Динамо» договорилось о продлении контракта с полузащитником Даниилом Фоминым. Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано на пять лет.
Напомним, Фомин выступает за «бело-голубых» с августа 2020 года. На его счету 144 матча, 27 голов и 20 результативных передач. В текущем сезоне 27-летний опорный полузащитник провёл пять игр, в которых отметился голевой передачей и получил две карточки (жёлтую и красную). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.
Кстати, может теперь раскрепостится окончательно и перестанет обижаться,
что у него забрали капитанскую повязку)
Кстати, может теперь раскрепостится окончательно и перестанет обижаться,
что у него забрали капитанскую повязку)
Болейте за своих, а не против чужих
Болейте за своих, а не против чужих