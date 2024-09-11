«Лечче» продлит контракт с защитником, которым интересовался «Челси»

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вчера, 09:43

«Лечче» находится в одном шаге от продления контракта с защитником сборной Дании до июня 2029 года. Сообщается, что зарплата футболиста будет значительно увеличена.

Доргу находится в системе «Лечче» с июля 2022 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 19-летний левый защитник сыграл три матча в Серии А и один матч в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает датчанина нигерийского происхождения в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в приобретении Донгу заинтересованы «Милан», «Ювентус» и «Челси».