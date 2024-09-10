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Фомин продлил контракт с «Динамо»

вчера, 16:05

«Динамо» продлило контракт с полузащитником Даниилом Фоминым.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущее действовало до 2025-го.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:41
На всю жизнь теперь в Динамо, видимо.
Пару тройку лет и никому будет не нужен...
А жаль. Подавал такие надежды
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:36, ред.
Доброго Здоровья, Rupertt!

Долгосрочный контракт теперь гарантирует ему спокойную и беззаботную жизнь в столице ещё на пять лет. И освободить его от необходимости рвать жилы на поле.

Зимой его надо продавать, пока ещё есть цена и спрос, молодёжь из Динамо-2 уже созрела, чтобы заменить Фомина в составе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:26
Молодцы Диамики... главное вовремя подсуетиться
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:06
Долгосрочный контракт может обеспечить Динамо защиту от возможных попыток других клубов подписать игрока, что позволит избежать ситуации с его возможным уходом в ближайшие годы. Даниил может чувствовать себя более уверенно и мотивированно, зная, что его будущее в клубе обеспечено на долгий срок.
drug01
drug01
вчера в 16:40
Значит надо играть ещё лучше
баск
баск
вчера в 16:35
Симпатичный ролик сделали в стиле граффити по поводу этого продления..)
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:09
Не болела Динамо но думаю это хорошая новость
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