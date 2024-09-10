Фомин продлил контракт с «Динамо»

«Динамо» продлило контракт с полузащитником Даниилом Фоминым.
Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущее действовало до 2025-го.
«Динамо» продлило контракт с полузащитником Даниилом Фоминым.
Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущее действовало до 2025-го.
Долгосрочный контракт теперь гарантирует ему спокойную и беззаботную жизнь в столице ещё на пять лет. И освободить его от необходимости рвать жилы на поле.
Зимой его надо продавать, пока ещё есть цена и спрос, молодёжь из Динамо-2 уже созрела, чтобы заменить Фомина в составе.
Долгосрочный контракт теперь гарантирует ему спокойную и беззаботную жизнь в столице ещё на пять лет. И освободить его от необходимости рвать жилы на поле.
Зимой его надо продавать, пока ещё есть цена и спрос, молодёжь из Динамо-2 уже созрела, чтобы заменить Фомина в составе.