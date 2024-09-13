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«Спартак» не планирует продлевать контракт с Селиховым

вчера, 19:31

В «Спартаке» не планируют продлевать контракт с вратарём Александром Селиховым.

Зимой «красно-белые» начнут искать голкиперу замену.

Нынешний контракт с футболистом рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
сегодня в 11:37
Селихов на много сильнее Максименко, его потеря будет большой ошибкой..
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:02, ред.
Я так понял, что какая-то неуверенность в игре Селихова стала появляться после одной результативной ошибки (в каком матче - не помню, а, вот, саму ошибку помню), после которой его заменили на Максименко, к которому, да простят меня поклонники максименковского таланта, я не питаю хороших чувств, как к основному голкиперу.
Да, он в последнее время прибавил, но, если кто помнит, его стабильность всё время чередовалась с провалами. Из-за этого он, собственно, и уступил в своё время место основного кипера Селихову.
Где гарантия того, что уже в ближайшем будущем у него ОПЯТЬ этот провал в играх не случится???
Нет никаких гарантий, но НИКОГО из нормальных вратарей, не считая 35-летнего запасного "вратарского дядьки", больше в команде нет.
Как я понимаю, останется только чертыхаться после косяков Максименко и молить небеса, чтобы он не получил травму и не выбыл на какое-то время. (((

P.S. Любят в Спартаке "эффективные манагеры" Лукойла создавать проблемы на ровном месте...
Вот что значить ШКОЛА бензоколонки!!!
Сп62
Сп62
вчера в 21:11
Травмы, травмы - беда Александра. Трудно держать форму на уровне.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:05
Селихов - земляк)) давай назад в Орел. Пора команду со 2 лиги поднимать. Там нужнее.
xa6d7n2m52p9
xa6d7n2m52p9
вчера в 20:47
Неужели лучше найдут??!
Брулин
Брулин
вчера в 20:23
Давно пора от него избавлятся, слабый вратарь, хорошо играл только за Амкар.
LOpp
LOpp
вчера в 20:06, ред.
Селя вратарь хороший, но очень травматичный
lexatver
lexatver
вчера в 19:53
Селихов даже со сломанной рукой будет лучше Максименко
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:51
Что-то много вратарей без игровой практики. Шунин, Помазун, теперь к ним добавляется ещё и Селихов.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:46
Против приглашения Селихова был ещё Каррера.
Правда вратарь он хороший, без предложений не останется.
Сп62
Сп62
вчера в 19:37
А Довбня зритель?
2f78r2fe6g9w
2f78r2fe6g9w
вчера в 19:33
Самого Селихова не устраивает сидение на скамейке
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