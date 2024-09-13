«Спартак» не планирует продлевать контракт с Селиховым

В «Спартаке» не планируют продлевать контракт с вратарём Александром Селиховым.
Зимой «красно-белые» начнут искать голкиперу замену.
Нынешний контракт с футболистом рассчитан до лета 2025 года.
В «Спартаке» не планируют продлевать контракт с вратарём Александром Селиховым.
Зимой «красно-белые» начнут искать голкиперу замену.
Нынешний контракт с футболистом рассчитан до лета 2025 года.
Да, он в последнее время прибавил, но, если кто помнит, его стабильность всё время чередовалась с провалами. Из-за этого он, собственно, и уступил в своё время место основного кипера Селихову.
Где гарантия того, что уже в ближайшем будущем у него ОПЯТЬ этот провал в играх не случится???
Нет никаких гарантий, но НИКОГО из нормальных вратарей, не считая 35-летнего запасного "вратарского дядьки", больше в команде нет.
Как я понимаю, останется только чертыхаться после косяков Максименко и молить небеса, чтобы он не получил травму и не выбыл на какое-то время. (((
P.S. Любят в Спартаке "эффективные манагеры" Лукойла создавать проблемы на ровном месте...
Вот что значить ШКОЛА бензоколонки!!!
Да, он в последнее время прибавил, но, если кто помнит, его стабильность всё время чередовалась с провалами. Из-за этого он, собственно, и уступил в своё время место основного кипера Селихову.
Где гарантия того, что уже в ближайшем будущем у него ОПЯТЬ этот провал в играх не случится???
Нет никаких гарантий, но НИКОГО из нормальных вратарей, не считая 35-летнего запасного "вратарского дядьки", больше в команде нет.
Как я понимаю, останется только чертыхаться после косяков Максименко и молить небеса, чтобы он не получил травму и не выбыл на какое-то время. (((
P.S. Любят в Спартаке "эффективные манагеры" Лукойла создавать проблемы на ровном месте...
Вот что значить ШКОЛА бензоколонки!!!