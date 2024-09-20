Грэм Арнольд покинул пост главного тренера сборной Австралии

ушёл с поста главного тренера сборной Австралии. Специалист работал с командой с 2018 года. Рулевой дал комментарий по теме.

После матча с Индонезией (0:0) я сказал, что мне нужно принять определённые решения, и после глубоких размышлений интуиция подсказала мне, что нужны изменения.

Я решил уйти в отставку, ибо так будет лучше для страны, футболистов и Футбольной ассоциации Австралии.

Я отдал этой работе все, что мог, и я невероятно горжусь тем, чего удалось достичь за время моего пребывания на этой должности.