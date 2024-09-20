Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияОтбор ЧМ-2026. Океания

Грэм Арнольд покинул пост главного тренера сборной Австралии

вчера, 11:32

Грэм Арнольд ушёл с поста главного тренера сборной Австралии. Специалист работал с командой с 2018 года. Рулевой дал комментарий по теме.

После матча с Индонезией (0:0) я сказал, что мне нужно принять определённые решения, и после глубоких размышлений интуиция подсказала мне, что нужны изменения.

Я решил уйти в отставку, ибо так будет лучше для страны, футболистов и Футбольной ассоциации Австралии.

Я отдал этой работе все, что мог, и я невероятно горжусь тем, чего удалось достичь за время моего пребывания на этой должности.

Арнольд в 2022 году помог сборной Австралии во второй раз в истории выйти в 1/8 финала чемпионата мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗагребское «Динамо» объявило об отставке тренера после 2:9 от «Баварии»
19 сентября
ОфициальноСтефано Пиоли стал главным тренером клуба «Аль-Наср»
18 сентября
Официально«Алания» назвала помощников Гогниева
18 сентября
Американский владелец «Ромы» нарушил закон футбола. Выгнал тренера с характером и будущим
18 сентябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии6
ОфициальноЭкс-игрок «Рубина» Рыжиков ушёл с поста главного тренера «Сокола» из Казани
18 сентября
Официально«Рома» отправила в отставку Де Росси
18 сентября
Все комментарии
5bqebdpvj9a8
5bqebdpvj9a8
вчера в 13:52
Последнее время тренер сдал, хорошо, что сам ушел.
87pz68zu5dxd
87pz68zu5dxd
вчера в 13:31
Если твоя сборная не может забить ни разу Бахрейну и Индонезии, а первому просто влетает у себя дома, однозначно тебе пора на выход
adekvat
adekvat
вчера в 12:42
Давно надо было валить, столько бабок на ставках из за него продул в этом отборе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 