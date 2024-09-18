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Стефано Пиоли стал главным тренером клуба «Аль-Наср»

вчера, 19:59

Стефано Пиоли назначен на пост главного тренера клуба «Аль-Наср».

Ранее специалист работал в «Милане».

«Аль-Наср» идет на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:17
Надолго ли, не пройдёт проверку от Роналду, значит билет домой.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:06
Ну а что он мог еще сказать! Иначе был бы уволен не начав работать)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 2snd36eyj9p8 (раскрыть)
вчера в 20:56
он справляется.
первое заявление СП после назначении в гл.тр. Аль Наср.
СП: "Для меня Роналду всегда на ступень выше Месси.
Он прирожденный лидер и бомбардир. Не терпится уже начать работу с ним...."
видно, как мужик все знающий)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:37
Посмотрим на работу тренера в другой стране...
sihafazatron
sihafazatron ответ 2snd36eyj9p8 (раскрыть)
вчера в 20:27
Далеко не каждый согласится идти к верблюдам
drug01
drug01
вчера в 20:26
7 место это для нового тренера исправить положение!!!
2snd36eyj9p8
2snd36eyj9p8
вчера в 20:19
Не скажу что Пиоли может справиться, можно было пригласить более опытного тренера
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