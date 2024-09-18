Стефано Пиоли стал главным тренером клуба «Аль-Наср»

Стефано Пиоли назначен на пост главного тренера клуба «Аль-Наср».
Ранее специалист работал в «Милане».
«Аль-Наср» идет на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.
Стефано Пиоли назначен на пост главного тренера клуба «Аль-Наср».
Ранее специалист работал в «Милане».
«Аль-Наср» идет на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.
первое заявление СП после назначении в гл.тр. Аль Наср.
СП: "Для меня Роналду всегда на ступень выше Месси.
Он прирожденный лидер и бомбардир. Не терпится уже начать работу с ним...."
видно, как мужик все знающий)))
первое заявление СП после назначении в гл.тр. Аль Наср.
СП: "Для меня Роналду всегда на ступень выше Месси.
Он прирожденный лидер и бомбардир. Не терпится уже начать работу с ним...."
видно, как мужик все знающий)))