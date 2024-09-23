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Александр Медведев оценил новый формат проведения Лиги чемпионов

вчера, 18:26

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о новом формате розыгрыша Лиги чемпионов.

Пока что рано говорить о новом формате Лиги чемпионов, но уже есть интересные результаты. Такой формат работает в пользу более богатых и сильных клубов, так как у них риск вылететь и не попасть в плей-офф становится меньше.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:39
понятно, что это реформа в пользу богатых и очень богатых.
но надо было как то новый привлекательный продукт продвинут как конкурента СуперЛиги Переса.
время покажет, хороша новая Лига Чемпионов или нет.
имхо, первый матч-дэй мне понравился.
самое главное - исчезли эти группы смерти.
сколько хороших команд не могли выйти в плей офф, а ведь были команды, без единой победы выходили в плей офф.
или с антирекордами по набранным очкам и все равно выходили в плей офф.
примеру, в 2013 году Зенит с 6 очками смог выйти в плей офф ЛЧ)))
значит, больше не будут таких пассижиров в плей офф.
только сильные и лучшие.
Вещий
Вещий
вчера в 19:28
Плохой формат..... надеюсь отменят....
Брулин
Брулин
вчера в 19:25
Да, шансы Зенита увеличились. Ой, или нет?
rc8z45u6s96q
rc8z45u6s96q
вчера в 18:51
Идиотский формат, не справедливый
n73zfkughw3n
n73zfkughw3n
вчера в 18:48
А нам то какой резон????
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:39
"Такой формат работает в пользу более богатых и сильных клубов" - когда Александр Медведев произносил эту фразу, он уж как то многозначительно улыбался...)
STVA 1
STVA 1 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:32
Вот уж действительно... Это не его тема
allemz
allemz
вчера в 18:29
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