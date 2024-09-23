Александр Медведев оценил новый формат проведения Лиги чемпионов

Председатель правления «Зенита» высказался о новом формате розыгрыша Лиги чемпионов.

Пока что рано говорить о новом формате Лиги чемпионов, но уже есть интересные результаты. Такой формат работает в пользу более богатых и сильных клубов, так как у них риск вылететь и не попасть в плей-офф становится меньше.