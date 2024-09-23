Александр Медведев оценил новый формат проведения Лиги чемпионов

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о новом формате розыгрыша Лиги чемпионов.
Пока что рано говорить о новом формате Лиги чемпионов, но уже есть интересные результаты. Такой формат работает в пользу более богатых и сильных клубов, так как у них риск вылететь и не попасть в плей-офф становится меньше.
но надо было как то новый привлекательный продукт продвинут как конкурента СуперЛиги Переса.
время покажет, хороша новая Лига Чемпионов или нет.
имхо, первый матч-дэй мне понравился.
самое главное - исчезли эти группы смерти.
сколько хороших команд не могли выйти в плей офф, а ведь были команды, без единой победы выходили в плей офф.
или с антирекордами по набранным очкам и все равно выходили в плей офф.
примеру, в 2013 году Зенит с 6 очками смог выйти в плей офф ЛЧ)))
значит, больше не будут таких пассижиров в плей офф.
только сильные и лучшие.
но надо было как то новый привлекательный продукт продвинут как конкурента СуперЛиги Переса.
время покажет, хороша новая Лига Чемпионов или нет.
имхо, первый матч-дэй мне понравился.
самое главное - исчезли эти группы смерти.
сколько хороших команд не могли выйти в плей офф, а ведь были команды, без единой победы выходили в плей офф.
или с антирекордами по набранным очкам и все равно выходили в плей офф.
примеру, в 2013 году Зенит с 6 очками смог выйти в плей офф ЛЧ)))
значит, больше не будут таких пассижиров в плей офф.
только сильные и лучшие.