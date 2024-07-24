IFAB и ФИФА выпустили рекомендации по общению арбитров и капитанов команд

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) выпустили рекомендации, касающиеся взаимодействия арбитров и капитанов команд во время матчей.
Весной было объявлено о серии испытаний, направленных на улучшение поведения игроков на поле, при которых только капитан команды может обращаться к судье в определённых ситуациях. Изначально нововведение применялось в соревнованиях, которые не относятся к первым двум уровням в системах национальных лиг, или международным играм взрослых команд уровня «А».
Летом такая мера была опробована на чемпионате Европы в Германии, и этот эксперимент ИФАБ и ФИФА признали успешным. В связи с этим сегодня организации выпустили рекомендации по применению этого подхода, в первую очередь направленные на соревнования высшего уровня.
Встречаются как-то американец, русский и чукча. Ну и давай спорить. На этот раз — у кого сильней морозы. Американец:
— У нас такой мороз, что плевок на лету замерзает.
Русский:
— А у нас — вышел поссать, отошел, а струя стоять остается.
Чукча:
— Ну и что? У нас в тундре скажешь слово, а оно замерзает и падает. А весной как тундра оттаивать начинает, кругом такой 3,14*дёж стоит!
Встречаются как-то американец, русский и чукча. Ну и давай спорить. На этот раз — у кого сильней морозы. Американец:
— У нас такой мороз, что плевок на лету замерзает.
Русский:
— А у нас — вышел поссать, отошел, а струя стоять остается.
Чукча:
— Ну и что? У нас в тундре скажешь слово, а оно замерзает и падает. А весной как тундра оттаивать начинает, кругом такой 3,14*дёж стоит!
https://youtu.be/vCpj1IojL6U