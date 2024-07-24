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IFAB и ФИФА выпустили рекомендации по общению арбитров и капитанов команд

вчера, 17:31

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) выпустили рекомендации, касающиеся взаимодействия арбитров и капитанов команд во время матчей.

Весной было объявлено о серии испытаний, направленных на улучшение поведения игроков на поле, при которых только капитан команды может обращаться к судье в определённых ситуациях. Изначально нововведение применялось в соревнованиях, которые не относятся к первым двум уровням в системах национальных лиг, или международным играм взрослых команд уровня «А».

Летом такая мера была опробована на чемпионате Европы в Германии, и этот эксперимент ИФАБ и ФИФА признали успешным. В связи с этим сегодня организации выпустили рекомендации по применению этого подхода, в первую очередь направленные на соревнования высшего уровня.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:15
Это с какой стороны (в смысле с какой стороны рук) посмотреть.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:10
последнее для Дзюбы?
shlomo
shlomo
вчера в 19:03
Посмотрим как все будет происходить по факту.
rdy332bsnpet
rdy332bsnpet ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:13
Чтобы на поле не было похоже на весну в тундре!

Встречаются как-то американец, русский и чукча. Ну и давай спорить. На этот раз — у кого сильней морозы. Американец:
— У нас такой мороз, что плевок на лету замерзает.
Русский:
— А у нас — вышел поссать, отошел, а струя стоять остается.
Чукча:
— Ну и что? У нас в тундре скажешь слово, а оно замерзает и падает. А весной как тундра оттаивать начинает, кругом такой 3,14*дёж стоит!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:05
Это нормальная тема
2gwqxf3fx5hw
2gwqxf3fx5hw
вчера в 17:57
Это всё уже давно Доцент сформулировал
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3c66ghj6p28g
вчера в 17:54
Рекомендации IFAB и ФИФА направлены на улучшение общения между арбитрами и капитанами команд на соревнованиях высшего уровня. Это продолжение эксперимента, который был успешно проведён на чемпионате Европы в Германии летом 2024 года. Теперь только капитаны смогут обращаться к судьям в определённых ситуациях, что должно способствовать более эффективному управлению игрой и снижению количества нарушений правил.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:43
Рекомендация : -" Матом не ругаться; по "фене не ботать" ; волю рукам не давать"...))0
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