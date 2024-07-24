IFAB и ФИФА выпустили рекомендации по общению арбитров и капитанов команд

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вчера, 17:31

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) и Международная федерация футбола ( ФИФА ) выпустили рекомендации, касающиеся взаимодействия арбитров и капитанов команд во время матчей.

Весной было объявлено о серии испытаний, направленных на улучшение поведения игроков на поле, при которых только капитан команды может обращаться к судье в определённых ситуациях. Изначально нововведение применялось в соревнованиях, которые не относятся к первым двум уровням в системах национальных лиг, или международным играм взрослых команд уровня «А».