ФНЛ опробует формат проведения матчей без участия болбоев

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сегодня, 20:35

17 июля пройдёт матч между сборной Медиалиги (игроки до 23 лет) и командой Драфта ФНЛ , которая составлена из футболистов, желающих пробиться в профессиональный футбол. Во время этого поединка игроки будут вводить мяч в игру, забирая его со специальных стоек, а не у болбоев.

Президент ФНЛ отметил:

Подобное делал в Германии «Байер». Такое нововведение у себя мы планируем протестировать на предстоящем «Драфте». А дальше будем принимать решение.

Ранее Английская Премьер-Лига ввела запрет болбоям подавать мяч футболистам. Теперь игрокам нужно забирать его со специальных подставок. Это связано с возросшим числом конфликтов, так как, по мнению игроков гостевых команд, болбои специально затягивают время.