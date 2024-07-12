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ФНЛ опробует формат проведения матчей без участия болбоев

сегодня, 20:35

17 июля пройдёт матч между сборной Медиалиги (игроки до 23 лет) и командой Драфта ФНЛ, которая составлена из футболистов, желающих пробиться в профессиональный футбол. Во время этого поединка игроки будут вводить мяч в игру, забирая его со специальных стоек, а не у болбоев.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов отметил:

Подобное делал в Германии «Байер». Такое нововведение у себя мы планируем протестировать на предстоящем «Драфте». А дальше будем принимать решение.

Ранее Английская Премьер-Лига ввела запрет болбоям подавать мяч футболистам. Теперь игрокам нужно забирать его со специальных подставок. Это связано с возросшим числом конфликтов, так как, по мнению игроков гостевых команд, болбои специально затягивают время.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:55
Болбои проявили себя балбесами и их ликвидируют.
655drrckmeps
655drrckmeps
сегодня в 20:40
Болбои влияют на результат часто играя на хозяев
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