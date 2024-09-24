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Габриэль высказался об отношении к Холанду

вчера, 08:21

Защитник «Арсенала» Габриэль ответил на вопрос об отношении к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Напомним, в матче этих команд в АПЛ (2:2) норвежец бросил мяч в голову бразильца.

Ждём «Ман Сити» на нашем поле. Холанд? Не помню, что он сделал. Это нормально. В любом случае, поздравляю (вероятно, с ничьей — прим. ред.). Битва, провокация — это нормально, это часть игры. Сейчас уже всё закончилось.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:39
Не игроки, не тренеры даже внимания на это не обратили..... только журналюги мусолят это тему!))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:25
Наказать конечно надо было за такой поступок.
lotsman
lotsman
вчера в 09:17
Есть такая поговорка - На больных не обижаются. На поле, во время игры всякое случается, эмоции.)
74rfu7mcng7w
74rfu7mcng7w
вчера в 09:10
Холланда давно проучить надо
m358j8yq3x7v
m358j8yq3x7v
вчера в 09:08
Нормальный, достойный ответ - не плакаться же в жилетку.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:57
Дальний родственник ,братьев из ларца - одинаковых с лица ¡)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:57
Ждём ответку, результативную игру, возможно даже Арсенал победит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:48
Зря Холланд так сделал...
Если он ещё ввяжется в публичную перепалку с Габриэлем представляю, что его ждёт в Лондоне в ответной игре. Лучше бы Эрлинг извинился, пока дело не зашло слишком далеко. На месте Гвардиолы я бы обратил внимание на психологическое состояние одного из ведущих игроков.
wt3p6zh8uj3w
wt3p6zh8uj3w
вчера в 08:42
Бразилец отреагировал на Холанда как на обычного игрока.
Capral
Capral
вчера в 08:36
Деревянный игрок и поступки у него деревянные. А бразилец молодец- по мужски ответил!!!

Но похожий случай был и у Месси, когда он играл за Барселону. Тоже, кто-то кинул ему мяч в лицо.
Billagon
Billagon
вчера в 08:36
А сам наметил план мести.
qnvgmva6bt9c
qnvgmva6bt9c
вчера в 08:30
Не поддался бразил на провокацию
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