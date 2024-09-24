Габриэль высказался об отношении к Холанду

Защитник «Арсенала» Габриэль ответил на вопрос об отношении к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Напомним, в матче этих команд в АПЛ (2:2) норвежец бросил мяч в голову бразильца.
Ждём «Ман Сити» на нашем поле. Холанд? Не помню, что он сделал. Это нормально. В любом случае, поздравляю (вероятно, с ничьей — прим. ред.). Битва, провокация — это нормально, это часть игры. Сейчас уже всё закончилось.
Если он ещё ввяжется в публичную перепалку с Габриэлем представляю, что его ждёт в Лондоне в ответной игре. Лучше бы Эрлинг извинился, пока дело не зашло слишком далеко. На месте Гвардиолы я бы обратил внимание на психологическое состояние одного из ведущих игроков.
Если он ещё ввяжется в публичную перепалку с Габриэлем представляю, что его ждёт в Лондоне в ответной игре. Лучше бы Эрлинг извинился, пока дело не зашло слишком далеко. На месте Гвардиолы я бы обратил внимание на психологическое состояние одного из ведущих игроков.