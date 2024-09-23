Холанд ругается, а Винисиус обожает провокации. Суперзвезды футбола подают плохой пример

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23 сентября 2024, 19:43

Теряют землю под ногами.

Безнаказанность развратила футболистов

Холанд в конфликте с представителями «Арсенала» обратился к 17-летнему Льюису-Скелли: «Ты кто, [ругательство], такой?» Эрлинг наглый, но снова сыграл так себе. Выход один на один, когда Райя потерял ворота, мог бы реализовать и Дзюба. Холанд не забил «Интеру», не принес победу над «Арсеналом». Зато Эрлинг успел поругаться с Артетой и подло бросил мяч в затылок защитнику «Арсенала» после второго гола «горожан».

Там прямая красная карточка. Но рефери в АПЛ боятся «Манчестер Сити», поэтому Холанда никак не накажут. Бросок мяча двумя руками в голову арбитру, тренеру, сопернику и напарнику по команде по правилам наказывается удалением с поля. Судья Оливер и его помощники с повторами по непонятной причине простили Холанда. А вот игроку «Арсенала» Льюису-Скелли до выхода на поле показали желтую карточку за разговор с Райей.

Поговорил со своим голкипером – «неспортивное поведение», бросил мяч в голову – не фол. Тогда надо следующему сопернику швырнуть мяч в затылок Холанду, раз это больше не нарушение. Пусть Эрлинг посмеется, он же «юморист». Плохо, что мегазвезды вот такие. Винисиус тоже вечно провоцирует. Вингер заявил, что у Испании надо отобрать ЧМ -2030, если фанаты не перестанут его задевать. Но Винисиус сам ищет конфликты.

Жуниор понял, что на любом стадионе есть несколько идиотов. Спровоцируй их – свои слабые матчи спишешь на расистов. Вини постоянно конфликтует с арбитрами и соперниками. Или возьмите капитана МЮ Фернандеша. Великолепный футболист, король паса. Немного недооцененный, ведь выступает за команду с комичными результатами, если сравнивать с расходами. Но Бруну из-за поведения прозвали «крысой».

Груз вины на руководителях богатых клубов

Команда ведет себя так, как ей разрешают менеджеры. Гранды в руках у миллиардеров. В основном это люди без личности и глубины. Тяжело найти менее харизматичных ребят, чем Аньелли, Кронке, Боэли, Глейзеры, или любой из арабских шейхов. Даже новые директора «Баварии» после отхода Румменигге и Хенесса похожи на чиновников из немецкой деревни. Как они поставят на место дикого Нойера, когда это нужно сделать?

У сэра Рэтклиффа, совладельца МЮ , который похож на Федуна, нет шансов заставить звезд «Манчестер Юнайтед» вести себя нормально на поле и за его пределами. Для них дядя с нефтяными миллиардами никто, не авторитет. Тен Хаг, которого в любой момент могут уволить, тоже не указ. Но начинается всё с руководства клубов. В ПСЖ до Луиса Энрике была команда алкоголиков, ловеласов, лудоманов и любителей шумных вечеринок.

Неймар, Верратти, Хакими, Мбаппе и многие другие оказались в круговороте богемной жизни в Париже. В результате недорабатывали на поле. Что сделали руководители ПСЖ ? Ничего. Им пришлось раздать сильных футболистов, чтобы дать Луису Энрике шанс создать молодую команду с ребятами, которые уважают ПСЖ . Но не у всех столько денег, чтобы отпустить Мбаппе свободным агентом и задолжать форварду огромные деньги.

В большом футболе слишком мало команд с достойным поведением. Даже в мелочах. Многие футболисты – полевые и голкиперы, ходят поговорить с автором удара перед пенальти. А раз руководители клубов не штрафуют собственных игроков за глупые карточки и некрасивое поведение на поле, то снова будут выбивать мячи подальше, симулировать, провоцировать и толкаться. Всё начинается с позиции руководства клуба.

Тренеры не заботятся о репутации игроков

Никто не запрещает эмоции. Гвардиола пнул кресло, это часть футбола. Но если бросит мячом в голову арбитру, то получит красную карточку и дисквалификацию. В агрессивности Холанда – он назвал Жезуса «клоуном», нет силы. Пока норвежец психически слабенький, потому не может провести ни одного мощного решающего матча. И свою слабость превращает в буллинг на школьном дворе, когда высокий ребенок атакует тех, кто ниже и легче.

«Хулиганы» нового футбола не понимают, кто такой «тафгай». Винисиус с дешевыми провокациями смотрится как мажор-задира, а не как футбольный Мартин Лютер Кинг. Опытный фанат сразу видит, что все эти «крутые парни» на самом деле ванильные неженки. У Роналду и Винисиуса за месяц больше посещений салонов красоты, чем у Джонса за всю жизнь, хотя Винни актер и ему важна внешность. Капризные миллионеры играют в «крутых».

Джуд Беллингем, как правильно сказал его брат Джоб, жил с мамой в Дортмунде и живет в Мадриде, поскольку не умеет готовить, водить машину и убирать в квартире. А когда Беллингем пробует вести себя на поле, как Деннис Уайз, то становится смешно. Тренеры персонально виноваты, что часть суперзвезд футбола сейчас такие. Отдельно огорчает, что «крутые парни» теперь без чувства юмора. Провокаторы прошлого умели посмеяться над собой.

Арбитры привычно не следят за дисциплиной

Винисиус, Холанд, Мбаппе, Бернарду и Бруну были бы шелковыми в мире нормальных арбитров. Переходим к людям, которые виноваты не меньше самих игроков, тренеров и владельцев клубов. Но о судьях либо хорошо, либо ничего. Сейчас в футболе это мертвая профессия. Фанаты нахваливают француза Тюрпена просто за то, что Клеман не отсвечивает. Поэтому на фоне бездарных коллег смотрится гуру арбитража, хотя раньше тоже чудил.

Но если в мире лишь один арбитр, за которого не стыдно, то нет надежды, что футболистов поставят на место. Жаль. Даже если мыслить категориями сферы развлечений, то современные «тафгаи» – пустышки. С провокатором Марадоной можно было говорить часами. Диего имел народное представление о политике, музыке, криминале и жизни. Усадите Винисиуса и Холанда на разговор – интервью со стеной. У «тафгаев» была личность, а не симулякр.

Скрестим пальцы, чтобы Ямаль не вел себя как Виниуис, а вырос мужчиной. Благодарим Кейна, Киммиха и Сона, что в футболе остались мужики. Понятно, что могут быть разовые срывы. Но Кейн точно не провокатор. Харри выходит на поле забивать голы. Хороший человек – сложная профессия, поэтому многие звезды футбола – ужасная ролевая модель для детей. А это важно, у футбола есть социальная функция. Матчи смотрят десятки миллионов детей.