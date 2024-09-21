Марселино рассказал, почему его никогда не пригласят в топ-клуб Ла Лиги

Главный тренер «Вильярреала» поделился мнением касательно того, почему его никогда не пригласят в «Реал», «Атлетико» или «Барселону». Ранее специалист работал в «Атлетике» и «Валенсии».

Полагаю, что у меня достаточно навыков и опыта, чтобы работать в любой из этих трех команд. Но реальность такова, что это обстоятельство трудно воплотить в жизнь. Необходимо оказаться в нужном месте в нужное время. И я не знаю, случится ли это. Но на нынешнем этапе моей профессиональной карьеры и в моем возрасте меня это тоже не беспокоит.

«Реал» и «Барселона» — это две организации, которые ищут наставников с большим количеством трофеев или бывших футболистов этих команд. Разумеется, ни один из этих двух факторов не имеет ко мне отношения. А в «Атлетико» есть Симеоне. За 14 лет там не было никаких перемен, и, наверное, и в следующие 14 лет их не будет. Его замечательная работа достойна похвалы.