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Марселино рассказал, почему его никогда не пригласят в топ-клуб Ла Лиги

вчера, 10:37

Главный тренер «Вильярреала» Марселино поделился мнением касательно того, почему его никогда не пригласят в «Реал», «Атлетико» или «Барселону». Ранее специалист работал в «Атлетике» и «Валенсии».

Полагаю, что у меня достаточно навыков и опыта, чтобы работать в любой из этих трех команд. Но реальность такова, что это обстоятельство трудно воплотить в жизнь. Необходимо оказаться в нужном месте в нужное время. И я не знаю, случится ли это. Но на нынешнем этапе моей профессиональной карьеры и в моем возрасте меня это тоже не беспокоит.

«Реал» и «Барселона» — это две организации, которые ищут наставников с большим количеством трофеев или бывших футболистов этих команд. Разумеется, ни один из этих двух факторов не имеет ко мне отношения. А в «Атлетико» есть Симеоне. За 14 лет там не было никаких перемен, и, наверное, и в следующие 14 лет их не будет. Его замечательная работа достойна похвалы.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:39
Приезжай к нам в РПЛ
dx5zkn299wkh
dx5zkn299wkh
вчера в 12:21
Очень плохо бывают, когда приглашают тренера, а через непродолжительное время увольняют, с тренерами с именем это бывает реже.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:13
Комментарий о Диего Симеоне в Атлетико подчеркивает, насколько значима его работа. 14 лет без изменений — это выдающееся достижение для любого клуба. Симеоне создал свою философию, и клубу, похоже, удобно с ним. В то же время, это создает трудности для других тренеров, желающих работать в Атлетико.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:08
Ну если никто не хвалит Марселино, то приходится делать всё своими руками.
Гость
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