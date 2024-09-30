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Суперкомпьютер назвал Саутгейта фаворитом на пост нового тренера МЮ

вчера, 21:41

Эрик тен Хаг может покинуть пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Команда идет на 12-м месте в АПЛ, а в прошлом туре чемпионата потерпела чувствительное поражение от «Тоттенхэма» (0:3).

С помощью суперкомпьютера было подсчитано, кто имеет наибольшие шансы стать новым рулевым «дьяволов». Рейтинг выглядит следующим образом:

Гарет Саутгейт (34,8%);

Руд ван Нистелрой (33,3%);

Томас Тухель (13,3%);

Томас Франк (4,76%);

Киран Маккенна (3,85%);

Грэм Поттер (3,85%);

Майкл Каррик 3,85%);

Зинедин Зидан (2,95%).

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 17:19
В последний раз это было море с рыбаком ) Затем Тен Хаг утащил их на дно, как именно неизвестно )
youtomee
youtomee
сегодня в 16:40, ред.
Мне кажется, тренеришка бы мог зарешать в МЮ. Но ему это не особо, наверное, нужно
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:50
Ну, или пусть Конте! Может, хоть сезон продержится и научит кособрюхих чему-то, ведь в Челси кое-что получилось.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:45
Немца нам давай, немца! Чтобы строем ходили даже в гальюн! Ну, уж если немец не справится, то уж не знаю! Во-1-х, немцы бережливы и к трансфертам подходят очень ответственно, и во-2-х, дисциплинированны, а для начала и этого пока хватит! А других вообще не вижу в МЮ!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:49, ред.
Там вирусняк на жестком диске по ходу, - Тухелю в МЮ этот вертеп с ассистентами тренера нахрен не нужен.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:09
Ну Алекс, как можно у компьютера спрашивать про смысл??
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:50
И в чём смысл?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:03
Пусть назначают, думаю знатные мемы получатся)
4vfbkck8mg49
4vfbkck8mg49
сегодня в 04:54
Что бы сильно не обгадиться сделал два фаворита.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:27
О..., Господи! Чё голову ломают ?
Поставьте Каррагера или его партнёра-клоуна по Скай Спортс - Невилла. А то дурку валяют (языком чешут) почём зря - вот пусть и покажуть как надо, понимаешь, из выгребной ямы вылазАть!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:44
Глейзеры дают деньги, но им плевать на спортивную часть клуба
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:42
Логика тут проста 25 процентный Рэтклифф Джим, лоббирует англичан, купили из Баварии Де Лигта, а интересовались англичанином Брэнтуэйтом и так по всем
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:29
Сразу за двркой от бублика идёт, опережает уши селёдки и жилетки рукава)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:28
Что за суперкомпьютер, хоть бы фото показали "этого гения или прорицателя"...
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:18
Если и менять то на ван Нистелроя
Dauletbek
Dauletbek ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:14
Главное, что движется)))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:10
Не.. Лучше ТХ.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:59
Сколько у Мостового процентов там?)
А физрукгейта никому не пожелаю))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:54
МЮ движется, но никто не знает куда)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:51
Этот точно добьет МЮ…
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