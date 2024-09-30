Суперкомпьютер назвал Саутгейта фаворитом на пост нового тренера МЮ

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вчера, 21:41

может покинуть пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Команда идет на 12-м месте в АПЛ , а в прошлом туре чемпионата потерпела чувствительное поражение от «Тоттенхэма» (0:3).

С помощью суперкомпьютера было подсчитано, кто имеет наибольшие шансы стать новым рулевым «дьяволов». Рейтинг выглядит следующим образом:

(34,8%);

(33,3%);

(13,3%);

Томас Франк (4,76%);

Киран Маккенна (3,85%);

Грэм Поттер (3,85%);

Майкл Каррик 3,85%);

Зинедин Зидан (2,95%).