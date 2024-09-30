Суперкомпьютер назвал Саутгейта фаворитом на пост нового тренера МЮ

Эрик тен Хаг может покинуть пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Команда идет на 12-м месте в АПЛ, а в прошлом туре чемпионата потерпела чувствительное поражение от «Тоттенхэма» (0:3).
С помощью суперкомпьютера было подсчитано, кто имеет наибольшие шансы стать новым рулевым «дьяволов». Рейтинг выглядит следующим образом:
Гарет Саутгейт (34,8%);
Руд ван Нистелрой (33,3%);
Томас Тухель (13,3%);
Томас Франк (4,76%);
Киран Маккенна (3,85%);
Грэм Поттер (3,85%);
Майкл Каррик 3,85%);
Зинедин Зидан (2,95%).