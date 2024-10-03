Арбитры-близнецы привлекли внимание болельщиков

Матч Лиги чемпионов между «Жироной» и «Фейеноордом» (2:3) привлёк внимание болельщиков не только из-за футбола.
Главным арбитром встречи был назначен Урс Шнидер, а помогали ему Марко и Беньямин Цюрхеры, которые являются братьями-близнецами.
Матч Лиги чемпионов между «Жироной» и «Фейеноордом» (2:3) привлёк внимание болельщиков не только из-за футбола.
Главным арбитром встречи был назначен Урс Шнидер, а помогали ему Марко и Беньямин Цюрхеры, которые являются братьями-близнецами.
Шнидер:
— Ну-ка встаньте предо мною,
Тит Кузьмич и Фрол Фомич!
Коли поняли приказ —
Выполняйте сей же час!
Цюрхеры:
Не извольте сумлеваться,
Чай, оно не в первый раз!
Шнидер:
— Ну-ка встаньте предо мною,
Тит Кузьмич и Фрол Фомич!
Коли поняли приказ —
Выполняйте сей же час!
Цюрхеры:
Не извольте сумлеваться,
Чай, оно не в первый раз!