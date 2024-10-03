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Арбитры-близнецы привлекли внимание болельщиков

вчера, 11:32
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона2 : 3Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Матч Лиги чемпионов между «Жироной» и «Фейеноордом» (2:3) привлёк внимание болельщиков не только из-за футбола.

Главным арбитром встречи был назначен Урс Шнидер, а помогали ему Марко и Беньямин Цюрхеры, которые являются братьями-близнецами.

Арбитры-близнецы привлекли внимание болельщиков

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Все комментарии
z489gps7jpbt
z489gps7jpbt
вчера в 13:27
В эфир даже попал диалог судейской бригады перед матчем:
Шнидер:
— Ну-ка встаньте предо мною,
Тит Кузьмич и Фрол Фомич!
Коли поняли приказ —
Выполняйте сей же час!

Цюрхеры:
Не извольте сумлеваться,
Чай, оно не в первый раз!
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:22
Близнецы в судейской команде — это забавно, но не стоит забывать, что матчи выигрываются на поле. Хотелось бы видеть более стабильное судейство, а не зацикливаться на их семейных связях. Несмотря на это, матч получился увлекательным, и Фейеноорд заслужил победу.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:55
И такое бывает) Было бы прикольно тройняшек увидеть за судейством)) Про большее количество говорить не буду...)))
4ujchkuz3f48
4ujchkuz3f48
вчера в 11:53
Они даже внимание игроков Жироны привлекли, которые пока на них пялились в свои ворота поназабивали
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