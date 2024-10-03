Арбитры-близнецы привлекли внимание болельщиков

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вчера, 11:32

Матч Лиги чемпионов между «Жироной» и «Фейеноордом» (2:3) привлёк внимание болельщиков не только из-за футбола.

Главным арбитром встречи был назначен Урс Шнидер, а помогали ему Марко и Беньямин Цюрхеры, которые являются братьями-близнецами.