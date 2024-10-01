Щесны присутствует на матче «Барселоны» в Лиге чемпионов

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вчера, 23:02

Бывший вратарь «Ювентуса» присутствует на матче группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Янг Бойз».

Ожидается, что в ближайшее время польский голкипер подпишет контракт с каталонским клубом.