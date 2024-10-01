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Щесны присутствует на матче «Барселоны» в Лиге чемпионов

вчера, 23:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 0Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг БойзМатч завершен

Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны присутствует на матче группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Янг Бойз».

Ожидается, что в ближайшее время польский голкипер подпишет контракт с каталонским клубом.

Щесны присутствует на матче «Барселоны» в Лиге чемпионов

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Щесны Войцех
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:09
Потому что в Барсе до конца сезона будет основным.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:07
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Что касается Войцеха, то перед началом нового сезона, Арсенал обратился к поляку с предложением стать на сезон вторым кипером и подменять Райю, но поляк отказался, объясняя это решением завершить карьеру, а вот в Барсу побежал....
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:04
Судя по выражению лица - за себя!)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:03
За кого болеет?)))
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