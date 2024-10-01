Щесны присутствует на матче «Барселоны» в Лиге чемпионов

Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны присутствует на матче группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Янг Бойз».
Ожидается, что в ближайшее время польский голкипер подпишет контракт с каталонским клубом.
Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны присутствует на матче группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Янг Бойз».
Ожидается, что в ближайшее время польский голкипер подпишет контракт с каталонским клубом.
Что касается Войцеха, то перед началом нового сезона, Арсенал обратился к поляку с предложением стать на сезон вторым кипером и подменять Райю, но поляк отказался, объясняя это решением завершить карьеру, а вот в Барсу побежал....
Что касается Войцеха, то перед началом нового сезона, Арсенал обратился к поляку с предложением стать на сезон вторым кипером и подменять Райю, но поляк отказался, объясняя это решением завершить карьеру, а вот в Барсу побежал....