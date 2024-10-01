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Министр спорта Красноярского края: «В городе не будет проблем с Fan ID»

вчера, 13:04

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский рассказал о готовности домашнего стадиона «Енисея» к использованию электронного паспорта болельщика (Fan ID).

В Красноярске не будет проблем с Fan ID. В случае выхода «Енисея» в РПЛ инфраструктура домашней арены готова на 80% к использованию системы паспорта болельщика. Ещё год назад к нам приезжала совместная комиссия МВД, Минспорта и РПЛ и проверила наш стадион по всем параметрам безопасности, так как «Енисей» боролся за попадание в стыковые матчи и мог выйти в РПЛ. Были определённые замечания в части периметра безопасности, эти недочёты были устранены. На данный момент вопрос только в обновлении программного обеспечения и в установке дополнительных камер видеонаблюдения внутри арены. Но это недорогостоящие процедуры.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:20
А я по наивности подумал, что в Красноярском крае Fan ID отменили.
5ca3c3mu2sws
5ca3c3mu2sws
вчера в 15:30
А сами молятся, что бы не вышли случайно...
hdvyy2x9uqxy
hdvyy2x9uqxy
вчера в 13:34
Этих проблем точно не будет по одной простой причине - потому что Енисея не будет в вышке
LOpp
LOpp
вчера в 13:23
осталось только выйти в РПЛ
drug01
drug01
вчера в 13:05
Это приятно читать!!!!
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