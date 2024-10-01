Министр спорта Красноярского края: «В городе не будет проблем с Fan ID»

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский рассказал о готовности домашнего стадиона «Енисея» к использованию электронного паспорта болельщика (Fan ID).

В Красноярске не будет проблем с Fan ID. В случае выхода «Енисея» в РПЛ инфраструктура домашней арены готова на 80% к использованию системы паспорта болельщика. Ещё год назад к нам приезжала совместная комиссия МВД , Минспорта и РПЛ и проверила наш стадион по всем параметрам безопасности, так как «Енисей» боролся за попадание в стыковые матчи и мог выйти в РПЛ . Были определённые замечания в части периметра безопасности, эти недочёты были устранены. На данный момент вопрос только в обновлении программного обеспечения и в установке дополнительных камер видеонаблюдения внутри арены. Но это недорогостоящие процедуры.