«Атлетико» собирается запретить фанатам носить одежду, скрывающую лицо

«Атлетико» сообщил о намерении внести изменения в клубные правила для посетителей домашнего стадиона после инцидентов в матче с «Реалом», когда фанаты бросали на поле посторонние предметы, что привело к приостановке игры.

Клуб навсегда исключил из своих рядов человека, которого полиция в сотрудничестве с нашим отделом безопасности установила как ответственного за бросание предмета во время дерби. Наш отдел безопасности продолжает работать с полицией, чтобы выявить остальных причастных к делу, которые будут исключены из клуба, как только их найдут.

С другой стороны, клуб собирается в ближайшее время включить в свой внутренний регламент запрет на использование на стадионе любого элемента или предмета одежды, мешающего различить лицо человека, с целью сокрытия его личности, чего до сих пор не было предусмотрено в наших правилах. В случае нарушения этого правила человек будет немедленно выдворен со стадиона.

Твёрдая убежденность клуба в искоренении любых форм насилия и наша защита ценностей спорта не подлежат сомнению. Мы продолжим работу со всеми нашими ресурсами, чтобы положить конец такому поведению. Мы не должны позволить нескольким людям запятнать имидж уникальной фанатской базы, подавляющее большинство которой в очередной раз продемонстрировало это в образцовой манере.