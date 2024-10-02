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В РФС отреагировали на сведения о падении интереса к футболу в России

вчера, 10:58

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин прокомментировал сведения об уровне интереса к футболу в России.

В первую очередь надо знать, как построен любой социологический опрос, как были построены вопросы людям. Можно по-разному сформулировать вопросы и получить результаты, которые не отражают действительность. На мой взгляд, показатель в 77% равнодушных к футболу довольно странный. Я не заметил падения интереса к футболу в России.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bolshoy (раскрыть)
сегодня в 14:46
Товарищ Федотов.

Я комментирую футбол- из безграничной любви и преданности к этому виду спорта, за который болею больше 50-ти лет. Российский футбол, мне действительно, с недавних пор стал безразличен, по многим причинам. Те более, на Соккере пишут не только про российский футбол...

Еще вопросы будут? Задавайте, с удовольствием отвечу...
Bolshoy
Bolshoy ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:40
"...у меня, давно интерес к российскому футболу пропал..." однако, комментариев на данной платформе у Вас больше всех)))
Василий Копатович
Василий Копатович
вчера в 18:04
хз как десять лет назад комментаторы сидели тут так они и продолжают сидеть.куда они уйдут от такого интеллектуального занятия как просмотр футбола?😊 книжки читать?😊
112910415
112910415
вчера в 15:31
Опросы только вредят!
Надо у Сорокина спрашивать!
nubom
nubom
вчера в 15:06
Советник посоветовал не замечать падения интереса к футболу в России...
4ff9fm66c7y7
4ff9fm66c7y7
вчера в 14:48
Советник президента!??? Это что такое??? Президент не узнает чиновников РФС и РПЛ???
27ukf6s2bgaf
27ukf6s2bgaf
вчера в 14:43
Болельщик с 1956 года. Последние 6 лет перестал ходить на футбол, да и смотрю только Европу! Футбол пропал с полей России! Тотализатор и букмекеры, их азартные игры убили футбол. Кроме того, комментаторы ТВ - это что-то особенное, к футболу отношения не имеют никакого. Можно было бы многое описать, но нет желания описывать то, чего нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:31
А к чему вообще эти опросы, никто не скажет ? Кто любил футбол, так и продолжает любить, кто был к нему равнодушен, то и остался равнодушен.
Если кто-то хочет узнать моё мнение, то... столько забот стало давить на плечи людей, что лично я верю этим данным. Да и чем старше становится человек, тем больше интересы у него смещаются в другую сторону. В сторону бытия, а не развлечения, каковым является футбол.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:15
Сорокин, ты зачем умничаешь?
Прочитай статистику матча Химки Оренбург... Много зрителей присутствовали на стадионе? А болтать вы научились, как вам кажется. Не убедил.
474wgsmnpx8d
474wgsmnpx8d
вчера в 12:11
С введением Fan_Id количество зрителей упало - самый объективный показатель.
Capral
Capral
вчера в 11:56
Не знаю как в России, но у меня, давно интерес к российскому футболу пропал. Может, потому что старею, а может, потому что, после настоящего футбола, на нынешний российский смотреть больно и не хочется... Можно конечно отметить отдельных игроков- интересных, самобытных, но вобщем и целом- деградация отечественного футбола на лицо.

И еще. В среде болельщиков, как в быту, так и на трибунах, крайне редко можно заметить солидных взрослых людей. Как правило- подростки или люди среднего возраста не имеющие понятия о настоящем футболе. В былые времена, на футбол ходили- директора заводов, инженеры, известные писатели, артисты. А сейчас, кто ходит?

Вот вчера, не стало фанатичного болельщика московского Динамо В.Добрынина, Светлая ему Память!!! Уходят целые поколения, настоящих болельщиков- Гвардия советского футбола, а с ними, всё лучшее, настоящее, что было когдато... Сейчас банкиры правят бал. Правильно сказал Анатолий Кандауров: "Футбол России превратился в борьбу денежных мешков".
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:56
"В первую очередь надо знать, как построен любой социологический опрос" - сказал чиновник и про себя подумал - "Или как правильно откомментировать этот опрос"
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:39
По сравнению с ведущими европейскими чемпионатами ходим пешком...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:38
Сборная толком не играет, наших клубов в Европе тоже нету, по федеральным каналам еврокубки не показывают, в рпл интриги нету..... Вот и падает интерес
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:28, ред.
Ну да, опросы же раньше как то по другому проводили нежели сейчас что срочно понадобилось смотреть как именно. Какие нелепые отмазки. Как типично для нашего руководства тупо отрицать проблемы вместо того чтобы их решать. Решать затратно - думать надо, деньги вкладывать, а отрицание это автоматика психики современного человека - удобно и легко. И пока по голове не шандарахнет как следует рука сверху или неотвратимые жизненные обстоятельства никакого движения от них ждать не стоит. Вот мы и получаем красивую обёртку вместо хорошего продукта, и советники всякие над этим активно работают, это теперь их хлеб. И зачем вообще у народа что то спрашивать если на мнения народа откровенно наплевать и они открыто говорят об этом прямым практически текстом? Чтобы создать иллюзию что им не всё равно? В очередную пёструю обёрточку завернуть свою никчёмную деятельность. Кстати если бы результаты опроса были бы положительные он бы наверное сказал что это вообще самая точная вещь в мире и только этому опросу и стоит верить.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:25
Наверное был опрос среди бабулек....:)))
LOpp
LOpp
вчера в 11:23
зачем интересно президенту РФС нужен советник и какая у него зарплата?
раздули штат и бюджетные деньги пилят.
Лучше бы деньги тратили не на советников, а на развитие детского футбола. Глядишь и интерес к футболу в стране бы не падал.
Гость
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