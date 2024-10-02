В РФС отреагировали на сведения о падении интереса к футболу в России

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин прокомментировал сведения об уровне интереса к футболу в России.
В первую очередь надо знать, как построен любой социологический опрос, как были построены вопросы людям. Можно по-разному сформулировать вопросы и получить результаты, которые не отражают действительность. На мой взгляд, показатель в 77% равнодушных к футболу довольно странный. Я не заметил падения интереса к футболу в России.
И еще. В среде болельщиков, как в быту, так и на трибунах, крайне редко можно заметить солидных взрослых людей. Как правило- подростки или люди среднего возраста не имеющие понятия о настоящем футболе. В былые времена, на футбол ходили- директора заводов, инженеры, известные писатели, артисты. А сейчас, кто ходит?
Вот вчера, не стало фанатичного болельщика московского Динамо В.Добрынина, Светлая ему Память!!! Уходят целые поколения, настоящих болельщиков- Гвардия советского футбола, а с ними, всё лучшее, настоящее, что было когдато... Сейчас банкиры правят бал. Правильно сказал Анатолий Кандауров: "Футбол России превратился в борьбу денежных мешков".
И еще. В среде болельщиков, как в быту, так и на трибунах, крайне редко можно заметить солидных взрослых людей. Как правило- подростки или люди среднего возраста не имеющие понятия о настоящем футболе. В былые времена, на футбол ходили- директора заводов, инженеры, известные писатели, артисты. А сейчас, кто ходит?
Вот вчера, не стало фанатичного болельщика московского Динамо В.Добрынина, Светлая ему Память!!! Уходят целые поколения, настоящих болельщиков- Гвардия советского футбола, а с ними, всё лучшее, настоящее, что было когдато... Сейчас банкиры правят бал. Правильно сказал Анатолий Кандауров: "Футбол России превратился в борьбу денежных мешков".
Если кто-то хочет узнать моё мнение, то... столько забот стало давить на плечи людей, что лично я верю этим данным. Да и чем старше становится человек, тем больше интересы у него смещаются в другую сторону. В сторону бытия, а не развлечения, каковым является футбол.
Если кто-то хочет узнать моё мнение, то... столько забот стало давить на плечи людей, что лично я верю этим данным. Да и чем старше становится человек, тем больше интересы у него смещаются в другую сторону. В сторону бытия, а не развлечения, каковым является футбол.