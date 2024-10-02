В РФС отреагировали на сведения о падении интереса к футболу в России

Советник президента Российского футбольного союза ( РФС ) прокомментировал сведения об уровне интереса к футболу в России.

В первую очередь надо знать, как построен любой социологический опрос, как были построены вопросы людям. Можно по-разному сформулировать вопросы и получить результаты, которые не отражают действительность. На мой взгляд, показатель в 77% равнодушных к футболу довольно странный. Я не заметил падения интереса к футболу в России.