В «Локомотиве» дали комментарий касательно будущего Батракова

Спортивный директор «Локомотива» высказался на тему возможного ухода из клуба полузащитника .

«Локомотив» не намерен продавать Батракова в любой другой российский клуб? У нас же не рабство. Чем дольше Батраков будет в клубе «Локомотив», тем лучше для всех.

Повышенное внимание болельщиков и журналистов может пагубно сказаться на Батракове? Пока все складывается нормально, но давление и правда большое. Леша — молодой парень, но при этом очень умный, все соображает. В тренерском штабе есть опытные и заслуженные ребята, которые могут подсказать Батракову. Такие беседы ведутся.