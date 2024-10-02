В «Локомотиве» дали комментарий касательно будущего Батракова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался на тему возможного ухода из клуба полузащитника Алексея Батракова.
«Локомотив» не намерен продавать Батракова в любой другой российский клуб? У нас же не рабство. Чем дольше Батраков будет в клубе «Локомотив», тем лучше для всех.
Повышенное внимание болельщиков и журналистов может пагубно сказаться на Батракове? Пока все складывается нормально, но давление и правда большое. Леша — молодой парень, но при этом очень умный, все соображает. В тренерском штабе есть опытные и заслуженные ребята, которые могут подсказать Батракову. Такие беседы ведутся.
Из известных я таких не знаю.
Зенит ни один раз обращался в Локо с целью покупки воспитанников Локо, но ни одного не купил. Почему? Локо отказал?
Ну с юридической точки зрения Локо Зениту не отказывал, но делал так, что Зенит сам отказывался от подобных трансферов.
Локо выставлял Зениту заоблочные ценники, причём на просьбу питерцев уменьшить, наоборот ещё больше подымали ценник.
Можно сказать "культурно посылали" клуб из культурной столицы.
Да и как то сами воспитанники Локо не хотели переходить в Зенит.
Почему и откуда появляются подобные слухи?
Всё просто, все уже просто привыкли к тому, что если игрок засветился, то его сразу может купить Зенит, но есть исключение академия Локо, где не только учат хорошо играть в футбол, но ещё учат думать!!!
Из известных я таких не знаю.
Зенит ни один раз обращался в Локо с целью покупки воспитанников Локо, но ни одного не купил. Почему? Локо отказал?
Ну с юридической точки зрения Локо Зениту не отказывал, но делал так, что Зенит сам отказывался от подобных трансферов.
Локо выставлял Зениту заоблочные ценники, причём на просьбу питерцев уменьшить, наоборот ещё больше подымали ценник.
Можно сказать "культурно посылали" клуб из культурной столицы.
Да и как то сами воспитанники Локо не хотели переходить в Зенит.
Почему и откуда появляются подобные слухи?
Всё просто, все уже просто привыкли к тому, что если игрок засветился, то его сразу может купить Зенит, но есть исключение академия Локо, где не только учат хорошо играть в футбол, но ещё учат думать!!!
Журналюгам, прошу не путать с журналистами, нужна провокация, сенсация... а правда не нужна.
Ну, что сказать? Надо просто пинимать, что читаешь жёлтую прессу.
Клубам не с руки посылать таких журналюг, они же обидятся на правду и начнут гадости писать.
Тут Карпина спросили не собирается ли он дать ещё один шанс Дзюбе в сборной.
Карпин сдержался конечно, но по глазам читалось как далеко пошёл этот журналюга корчась от боли.
Странные вопросы?
Нет, провакационно продуманные.
Журналюгам, прошу не путать с журналистами, нужна провокация, сенсация... а правда не нужна.
Ну, что сказать? Надо просто пинимать, что читаешь жёлтую прессу.
Клубам не с руки посылать таких журналюг, они же обидятся на правду и начнут гадости писать.
Тут Карпина спросили не собирается ли он дать ещё один шанс Дзюбе в сборной.
Карпин сдержался конечно, но по глазам читалось как далеко пошёл этот журналюга корчась от боли.
Странные вопросы?
Нет, провакационно продуманные.