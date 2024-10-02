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В «Локомотиве» дали комментарий касательно будущего Батракова

вчера, 13:50

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался на тему возможного ухода из клуба полузащитника Алексея Батракова.

«Локомотив» не намерен продавать Батракова в любой другой российский клуб? У нас же не рабство. Чем дольше Батраков будет в клубе «Локомотив», тем лучше для всех.

Повышенное внимание болельщиков и журналистов может пагубно сказаться на Батракове? Пока все складывается нормально, но давление и правда большое. Леша — молодой парень, но при этом очень умный, все соображает. В тренерском штабе есть опытные и заслуженные ребята, которые могут подсказать Батракову. Такие беседы ведутся.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:16
Ну, а о чём ещё писать то?
Журналюгам, прошу не путать с журналистами, нужна провокация, сенсация... а правда не нужна.
Ну, что сказать? Надо просто пинимать, что читаешь жёлтую прессу.
Клубам не с руки посылать таких журналюг, они же обидятся на правду и начнут гадости писать.
Тут Карпина спросили не собирается ли он дать ещё один шанс Дзюбе в сборной.
Карпин сдержался конечно, но по глазам читалось как далеко пошёл этот журналюга корчась от боли.

Странные вопросы?
Нет, провакационно продуманные.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:06, ред.
У всех тех, кто уже (здесь на сайте и в прессе) решил, что Батраков чуть ли уже не в Зените, хочу спросить: "Много ли воспитанников Локо перешло в Зенит?"
Из известных я таких не знаю.
Зенит ни один раз обращался в Локо с целью покупки воспитанников Локо, но ни одного не купил. Почему? Локо отказал?
Ну с юридической точки зрения Локо Зениту не отказывал, но делал так, что Зенит сам отказывался от подобных трансферов.
Локо выставлял Зениту заоблочные ценники, причём на просьбу питерцев уменьшить, наоборот ещё больше подымали ценник.
Можно сказать "культурно посылали" клуб из культурной столицы.
Да и как то сами воспитанники Локо не хотели переходить в Зенит.

Почему и откуда появляются подобные слухи?
Всё просто, все уже просто привыкли к тому, что если игрок засветился, то его сразу может купить Зенит, но есть исключение академия Локо, где не только учат хорошо играть в футбол, но ещё учат думать!!!
lotsman
lotsman
вчера в 15:58
Странные вопросы задают. Локомотив лидирует, борется за чемпионство. Зачем молодому игроку искать другой клуб в РПЛ? В Локомотиве он постоянно играет, у него всё получается. Что ещё надо?
112910415
112910415
вчера в 15:11
Скауты будут суетиться, к сожалению...
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:56
Батраков это 100% открытие сезона в РПЛ, парнишка громко ворвался во взрослый российский футбол и сейчас находится на огромной волне популярности. Сейчас игроку главное не словить звезду. Поиграет хотя бы пару сезонов на таком же уровне и тогда думаю получит предложения и из более сильных чемпионатов, уверен, несмотря на то, что клубы из России не участвуют в ЕК, но скауты точно ведут свою работу и Алексей уже у них на карандаше, дальше всё зависет от самого игрока....
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:17
Батраков ещё играть не начинал, а все уже рассуждают о его будущем. Вот так можно загубить молодого талантливого игрока. Ему надо развиваться, думать о футболе... А его заставляют болтать о славе, которая ещё и не наступила. Так молодой человек и не успеет стать звездой.
drug01
drug01
вчера в 13:53
Пусть играет и повышает своё мастерство в Локо!!!
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