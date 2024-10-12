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Казахстанская федерация футбола пока не ведёт переговоры о матче с Россией

вчера, 11:57

Казахстанская федерация футбола (КФФ) не находится в процессе переговоров с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу возможного товарищеского матча. Об этом источнику сообщил генеральный секретарь КФФ Андрей Дудин.

Переговоры с РФС о матче со сборной России пока не ведутся, мы ещё внутри этого не обсуждали. Возможных соперников мы будем обсуждать с тренерским штабом в ноябре. Будем обсуждать игры на 2025 год.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:56
Совет для РФС...предложите сыграть Сборной сша..если откажутся, тогда разведите руками..а унижаться НЕ НАДО!
Dauletbek
Dauletbek ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 10:44
Да. Там Барменкулов с Черчесовым решают, не Дудин...
5qvwk6vqqe7c
5qvwk6vqqe7c
вчера в 17:21
Казахи не хотят портить отношений с хозяевами.
lotsman
lotsman
вчера в 15:14
Казахи не станут играть с нами, опасаясь недовольства большого дяди.
Брулин
Брулин
вчера в 13:43
Глава Казахстанской федерации футбола о матче с Россией: «Решение за Черчесовым. Если ему нужна игра, будем вести переговоры»
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:11
Будут играть с Россией, значит будут без ЧМ и ЧЕ, всё просто.
Capral
Capral
вчера в 12:34
На мой субъективный взгляд, вообще не стоит анонсировать возможные игры- с теми или иными сборными. Можно сообщать об игре, если она, конкретно запланирована на определенное число, месяц и тд. А сообщать о том, что, кто-то там хочет или не хочет играть со сб.Россией, думаю не обязательно. Не хотят, ну и не надо, ведь, итак ясно и понятно, что игры российской сборной- это не более, чем формальность...

А унижаться, перед Казахстаном, Гондурасом или Республикой Чад- неприемлемо, для правопреемнице Славной советской сборной.
Arny
Arny
вчера в 12:12
Если нет игр сборной, зачем делать сборы?! Самим не смешно! Дайте игрокам команд нормально подготовиться к играм чемпионата.
112910415
112910415
вчера в 12:12
и почему не ведёт ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:03
почти тотальная изоляция росс.футбола.
дальше будет грустно.
когда то сильнейшие команды ЮАР и Чили тоже были в изоляции, понятно, из за чего...после на свой прежний уровень возвращались с большим трудом...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:59
Казахам сейчас в своей сборной разобраться не мешало...
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