Казахстанская федерация футбола пока не ведёт переговоры о матче с Россией

Казахстанская федерация футбола (КФФ) не находится в процессе переговоров с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу возможного товарищеского матча. Об этом источнику сообщил генеральный секретарь КФФ Андрей Дудин.
Переговоры с РФС о матче со сборной России пока не ведутся, мы ещё внутри этого не обсуждали. Возможных соперников мы будем обсуждать с тренерским штабом в ноябре. Будем обсуждать игры на 2025 год.
А унижаться, перед Казахстаном, Гондурасом или Республикой Чад- неприемлемо, для правопреемнице Славной советской сборной.
А унижаться, перед Казахстаном, Гондурасом или Республикой Чад- неприемлемо, для правопреемнице Славной советской сборной.