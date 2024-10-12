Казахстанская федерация футбола пока не ведёт переговоры о матче с Россией

Казахстанская федерация футбола ( КФФ ) не находится в процессе переговоров с Российским футбольным союзом ( РФС ) по вопросу возможного товарищеского матча. Об этом источнику сообщил генеральный секретарь КФФ Андрей Дудин.

Переговоры с РФС о матче со сборной России пока не ведутся, мы ещё внутри этого не обсуждали. Возможных соперников мы будем обсуждать с тренерским штабом в ноябре. Будем обсуждать игры на 2025 год.