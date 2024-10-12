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Матч 8-й лиги Англии отменили из-за вызова четырёх игроков клуба в сборные

вчера, 09:31

Матч 8-го дивизиона чемпионата Англии между клубами «Лансинг» и «Три Бриджес» был отменён из-за вызова нескольких игроков в сборные.

Истмийская лига согласилась отложить игру, в которой не примут участие футболисты сборной Бермудских островов — полузащитник Нори Скотт и нападающий Люк Робинсон. А Чарли Гибсон и Сэм Булл сыграют за сборную Англии на Кубке мира по мини-футболу 6x6 среди игроков до 23 лет в Хорватии. Все они представляют «Лансинг».

Председатель совета директоров «Лансинга» Барри Саттон в интервью источнику отметил:

Для клуба такого уровня это просто смешно. То, что один человек был вызван (Скотт — в прошлом году), мы отмечали, но чтобы четверо были сняты с соревнований в течение одной недели — это неслыханно.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:50
Ой-ой-ой какая сложная ситуация! Надо отменить матч!
альсато
альсато
вчера в 12:34
Восьмой дивизион!...с чем бы у нас сравнить?)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:53
Главное- игроки сборных присутствуют в клубе восьмого дивизиона...
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:17
Наверное в этом клубе недокомплект полевых игроков, ведь для проведения матча необходимо иметь как минимум семь футболистов.
борька
борька
вчера в 09:55
Уже не 66 о чем писать в англии про футбол своей сборной,так переключились на проблемы низших лиг,на лидеров звезд островных государств
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:37
Очень интересная ситуация, и, честно говоря, я не ожидал, что в низших лигах такое возможно. Но это подчеркивает, что даже в 8-м дивизионе есть талантливые футболисты, которые могут представлять свои страны.
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