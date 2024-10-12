Матч 8-й лиги Англии отменили из-за вызова четырёх игроков клуба в сборные

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вчера, 09:31

Матч 8-го дивизиона чемпионата Англии между клубами «Лансинг» и «Три Бриджес» был отменён из-за вызова нескольких игроков в сборные.

Истмийская лига согласилась отложить игру, в которой не примут участие футболисты сборной Бермудских островов — полузащитник Нори Скотт и нападающий Люк Робинсон. А Чарли Гибсон и Сэм Булл сыграют за сборную Англии на Кубке мира по мини-футболу 6x6 среди игроков до 23 лет в Хорватии. Все они представляют «Лансинг».

Председатель совета директоров «Лансинга» Барри Саттон в интервью источнику отметил: