Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2024

Назван второй вероятный соперник сборной России в ноябре

вчера, 15:45

Вторым соперником сборной России на ноябрьские матчи, вероятнее всего, станет сборная Брунея. Данная игра может состояться 15 ноября. Об этом сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.

Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договорённость о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмёт принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА.

Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее сообщалось, что первым соперником сборной России на ноябрьские матчи станет сборная Сирии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, где сборная России проведёт один из ноябрьских матчей
Вчера, 13:09
Федерация футбола Пакистана предлагает РФС провести матч сборных в ноябре
Вчера, 12:13
В 2025 году сборная России может сыграть с одной из лучших сборных Африки
Вчера, 11:42
Чеферин — о календаре: «Кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты»
10 октября
Сборная Австралии не собирается проводить товарищеский матч с Россией
10 октября
СлухиНазваны 3 страны, которые могут принять матч «Аль-Насра» с иранским клубом
10 октября
Сортировать
Все комментарии
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
То есть для вас сборная, игроки которой выступают за Вильярреал, Гент, Краснодар и др. недостаточно хороша для товарняка против сборной России?)
4sfejrbt858c
4sfejrbt858c
вчера в 21:15
Куда катимся, лучше бы с командой из пердива сыграли.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Разумеется. Мой комментарий нисколько не противоречит его последней строчке. Именно на неё я и обратил внимание. Или эта строчка имеет ещё какой - то смысл ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:05
"Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмёт принимающая сторона ".
А состояние султана Брунея Хассанала Болкиаха оценивается в 27,7 миллиарда долларов. Болкиаха , "не жмись" - давай хотя бы в складчину...)))
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:04
Вы читаете, что пишет оппонент?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:01
А вы не подумали, какой издевательский смех вызовет во всём мире эта игра ? Нас перестанут уважать окончательно и бесповоротно. Потерять уважение раз плюнуть; чтобы возвратить его, - нужны годы. А может десятилетия. Сборная, когда - то уважаемая во всём мире, встречается с командой, которую не всякий на карте отыщет. Это надо умудриться !
баск
баск ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 20:08, ред.
Ну, для сарказма это как раз неудачный пример)

Острова Зелёного Мыса представлены в крепеньких европейских
середняках (Вильярреал, Эшторил, Краснодар, Зволле, Лудогорец, Гент),
а сборная этой страны в таблице рейтингов ФИФА располагается выше
Ганы, Боснии, Грузии, Албании..

Не говоря уже о футбольной помойке вроде Кубы, Вьетнама, Сирии и проч.
Так что сыграть с ОЗМ для сборной России было бы совсем неплохо..)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:02
Сильно))
Usman Doda
Usman Doda
вчера в 19:31
И ещё есть такое государство -Мадагаскар!!!
112910415
112910415
вчера в 19:18
всё-таки добрались до мышей ... (
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:01
Мужики, Бруней в Первой двухсотке ФИФА, нормальный спарринг-партнёр, у наших неплохие шансы подучиться, что-то новое узнать.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:32
я бы ещё обратил внимание на Острова Зелёного мыса, это более экзотично
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:19
...и не только Волька...!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:48
Представляю, как плясали от радости наши футболисты, когда узнали, что их соперником может быть сборная этого островного государства. Знал о существовании этой страны, но решил освежить память и окунулся в Википедию. С головой. Вы не поверите и зря смеётесь. Бруней занимает часть о.Калимантан. Часть целого острова ! А вы иронизируете. Сам султан со свитой к нам приедет. Когда ещё выпадет такой случай для россиян. Волька Костыльков видел, вот и мы посмотрим на них.
adekvat
adekvat
вчера в 17:47
Все в школах можно отменять урок география, люди по матчам сборной узнают такие страны, про которые в школе и не узнали бы.
9dq7kt24x4c5
9dq7kt24x4c5
вчера в 16:36
Ну дальше уже только сборные деревень Вила-Рибо и Вила-Баджо
shur
shur
вчера в 16:34, ред.
...1 апреля,нет октябрь на дворе, это же как свою страну ,ядерную державу, с громадной территорией и населением, надо не любить, чтобы вот такое предложить???!!!???!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:12
Ну, наконец-то! Долго ждали настоящего футбольного шоу. Сборная Брунея — это именно тот соперник, который нужен сборной, чтобы восстановить уверенность после всех поражений. С таким «монстром» в противниках сборная России точно сможет показать свой лучший футбол! Пора готовить трофеи!
2szct77ew4ge
2szct77ew4ge
вчера в 16:01
Да уже любые нам сойдут: и Брунеи, и брунеты, и блондины, и рыжие, лишь бы только пинать мяч умели мал-мала, и лишь бы не беспардонная Медиалига
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:59
Я уже давно забыл, что есть такая страна, а РФС напомнил))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 