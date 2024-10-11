Назван второй вероятный соперник сборной России в ноябре

Вторым соперником сборной России на ноябрьские матчи, вероятнее всего, станет сборная Брунея. Данная игра может состояться 15 ноября. Об этом сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.
Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договорённость о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмёт принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА.
Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
Ранее сообщалось, что первым соперником сборной России на ноябрьские матчи станет сборная Сирии.
А состояние султана Брунея Хассанала Болкиаха оценивается в 27,7 миллиарда долларов. Болкиаха , "не жмись" - давай хотя бы в складчину...)))
А состояние султана Брунея Хассанала Болкиаха оценивается в 27,7 миллиарда долларов. Болкиаха , "не жмись" - давай хотя бы в складчину...)))
Острова Зелёного Мыса представлены в крепеньких европейских
середняках (Вильярреал, Эшторил, Краснодар, Зволле, Лудогорец, Гент),
а сборная этой страны в таблице рейтингов ФИФА располагается выше
Ганы, Боснии, Грузии, Албании..
Не говоря уже о футбольной помойке вроде Кубы, Вьетнама, Сирии и проч.
Так что сыграть с ОЗМ для сборной России было бы совсем неплохо..)
Острова Зелёного Мыса представлены в крепеньких европейских
середняках (Вильярреал, Эшторил, Краснодар, Зволле, Лудогорец, Гент),
а сборная этой страны в таблице рейтингов ФИФА располагается выше
Ганы, Боснии, Грузии, Албании..
Не говоря уже о футбольной помойке вроде Кубы, Вьетнама, Сирии и проч.
Так что сыграть с ОЗМ для сборной России было бы совсем неплохо..)