Назван второй вероятный соперник сборной России в ноябре

Вторым соперником сборной России на ноябрьские матчи, вероятнее всего, станет сборная Брунея. Данная игра может состояться 15 ноября. Об этом сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.

Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договорённость о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмёт принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА .