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В 2025 году сборная России может сыграть с одной из лучших сборных Африки

вчера, 11:42

В следующем году сборная России может провести товарищеский матч со сборной Нигерии. Об этом сообщил менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон.

У нас есть эксклюзивные права на организацию матчей с российскими сборными на следующий год. Наши агенты и посредники работают с РФС для организации товарищеских матчей сборных наших стран в ближайшие паузы в 2025 году. Работа для организации товарищеского матча главных сборных Нигерии и России ведётся. Поэтому такой матч возможен.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а Нигерия 39-е.

Ранее в Сирийской ассоциации футбола подтвердили договорённость о проведении товарищеского матча с россиянами в ноябре.

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Россия  Нигерия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 12:43
может сыграем...а может и не сыграем.....живем не в спокойное время))))
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 11:58
Все-таки Ваканда дала согласие?..
Гость
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