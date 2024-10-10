Чеферин — о календаре: «Кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты»

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вчера, 20:34

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен, президент УЕФА и глава «Пари Сен-Жермен» на Генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов в Афинах высказались на тему перегруженности календаря.

Ранее некоторые футболисты выражали недовольство слишком насыщенным графиком игр. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри в прошлом месяце сказал, что игроки близки к забастовке.

Дрезен:

Неправильно угрожать нам забастовкой от людей, которые находятся на вершине с точки зрения доходов. Есть много других парней, которые не говорят об этом. Если в команде, как у нас, 16 или 18 игроков национальной сборной, которые ездят по всему миру на различные соревнования сборных, это означает много серьёзных вещей, связанных со временем, которое им нужно для поездок. Им определённо трудно выполнять работу, и мы должны заботиться об их благополучии.

Чеферин:

Мы должны признать, что календарь матчей достиг своего предела. В то же время влияние очень разное для клубов и игроков. Некоторые перегружены. У других есть свободные мощности. Справедливости ради, я остаюсь при своём мнении, сказанном два месяца назад: нет места для дополнительных матчей. Но я должен добавить следующее: кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и те [клубы], у которых 25 лучших игроков. Те, у кого зарплата ниже и едва ли 11 игроков, не жалуются. Им нравится играть.

Аль-Хелаифи: