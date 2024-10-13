«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются вингером «Кристал Пэлас»

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вчера, 21:32

«Манчестер Юнайтед», и «Тоттенхэм» заинтересованы в вингере «Кристал Пэлас» , у которого в контракте прописана сумма отступных в размере 60 миллионов фунтов стерлингов.

Эзе мог покинуть клуб этим летом, и наиболее вероятным местом назначения был «Тоттенхэм», но этот шаг так и не был реализован, и игрок сборной Англии остается в клубе ещё на сезон.

Однако, учитывая, что «орлы» в этом сезоне испытывают трудности, есть ожидания, что 26-летний игрок, наконец, может уйти следующим летом, а топ-клубы продолжают следить за его ситуацией.

Что касается предполагаемого интереса Manchester United к игроку, Бен Джейкобс недавно заявил, что команда ищет более дешевые альтернативы и начала отстраняться от Эберече. С другой стороны, «Тоттенхэм» по-прежнему очень заинтересован в Эзе и его не отпугивает его цена.