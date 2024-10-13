«Аль-Хиляль» хочет заполучить Винисиуса следующим летом

«Аль-Хиляль» может попытаться подписать Винисиуса Жуниора летом. В «Реале» на данный момент спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца.
Но саудовский клуб настроен решительно и будет искать любую лазейку в контракте игрока.
«Аль-Хиляль» может попытаться подписать Винисиуса Жуниора летом. В «Реале» на данный момент спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца.
Но саудовский клуб настроен решительно и будет искать любую лазейку в контракте игрока.
Неисключаю вариант, при котором Реал согласится отпустить бразильца и прилично заработать на его трансфере. Вини выиграл с Реалом все возможные трофеи, скоро может и ЗМ получить и всё, можно ехать загребать саудовские бабки, уверен, ему ооочень жирный контракт дадут, а Реал с его продажи тоже в шоколаде будет, тут и деньги на усиление состава, и ФФП подправят, да и Мбаппе заиграет на более родной позиции
Неисключаю вариант, при котором Реал согласится отпустить бразильца и прилично заработать на его трансфере. Вини выиграл с Реалом все возможные трофеи, скоро может и ЗМ получить и всё, можно ехать загребать саудовские бабки, уверен, ему ооочень жирный контракт дадут, а Реал с его продажи тоже в шоколаде будет, тут и деньги на усиление состава, и ФФП подправят, да и Мбаппе заиграет на более родной позиции