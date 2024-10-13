«Аль-Хиляль» хочет заполучить Винисиуса следующим летом

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вчера, 20:00

«Аль-Хиляль» может попытаться подписать летом. В «Реале» на данный момент спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца.

Но саудовский клуб настроен решительно и будет искать любую лазейку в контракте игрока.