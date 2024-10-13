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«Аль-Хиляль» хочет заполучить Винисиуса следующим летом

вчера, 20:00

«Аль-Хиляль» может попытаться подписать Винисиуса Жуниора летом. В «Реале» на данный момент спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца.

Но саудовский клуб настроен решительно и будет искать любую лазейку в контракте игрока.

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12 октября
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:11
времена такие, что вариант совершенно реален !
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:11, ред.
Винисиус конечно провокатор на поле, но на данный момент лучший среди всех. Он делает результат. Даже Мбаппе затмевает.
Но, за миллиард можно отпустить
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:55
в любви (деньгам) все возрасты покорны...
тебе пишу, что разговоры такие были.
перешел роналду? перешел.
и этот перейдет.
Ironigor
Ironigor ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:13
Ты вообще не сравнивай их , годы совершенно разные.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:39
эти разговоры мы слышали пару годов назад)))
что криштиану роналду врядли уедет в саудовскую лигу и т.д. и т.п.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:35
бразильцы, тем более молодые звездочки, очень любят денег.
а реалу винисиус ничего не должен.
выиграл дважды лигу чемпионов, получил золотой мяч, теперь можно ехать на шабашках зарабатывать мешки долларов.
плюс, винисиус устал бороться с испанскими болельщиками))
A.S.A
A.S.A ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:31
Можно и Холланда взять, старина Перес мечтает же и о норвежце тоже, тут и форвард толковый будет, и новые спонсоры и т.д....
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:29
Вот только вчера читал об этом)
Неисключаю вариант, при котором Реал согласится отпустить бразильца и прилично заработать на его трансфере. Вини выиграл с Реалом все возможные трофеи, скоро может и ЗМ получить и всё, можно ехать загребать саудовские бабки, уверен, ему ооочень жирный контракт дадут, а Реал с его продажи тоже в шоколаде будет, тут и деньги на усиление состава, и ФФП подправят, да и Мбаппе заиграет на более родной позиции
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 20:27
Принцесса будет не довольна !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:26
За млрд конечно же стоит продавать. Хоть Вини и лидер Реала. Но Анчи справится, Мбаппе налево, Эндрика вперед в центр.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:23
Бред какой-то! Что они смогут найти в контракте? Если нужен Винисиус, то пусть приходит с млрд евро?
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:18
В «Реале» спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца.
А мне кажется им не надо быть спокойными!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:14
Вини очень силен, с ним в составе Аль Ахли вообще бомба будет, у них и так хорошая команда
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:07
Наврядли он уйдёт туда ближайшие годы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:05
Зачем им Винисиус? Бразилец становится проблемой.
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