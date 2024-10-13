«Бавария» не рассматривает вариант с подписанием Алиссона

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не перейдёт в «Баварию».
Ранее в СМИ ходили слухи о том, что бразилец может стать заменой Мануэлю Нойеру, однако эта информация не соответствует действительности.
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не перейдёт в «Баварию».
Ранее в СМИ ходили слухи о том, что бразилец может стать заменой Мануэлю Нойеру, однако эта информация не соответствует действительности.
В комментарии я пожелал ВСЕМ детишкам ВО ВСЕМ МИРЕ здоровья, мирного неба над головой, и всего только хорошего ВСЕМ. Как это нарушило правила? Теперь и добра от сердца нельзя желать людям? Вообще не понимаю уже…Это самое не понятное ваше решение за 17 лет, которые я нахожусь на соккере.
В комментарии я пожелал ВСЕМ детишкам ВО ВСЕМ МИРЕ здоровья, мирного неба над головой, и всего только хорошего ВСЕМ. Как это нарушило правила? Теперь и добра от сердца нельзя желать людям? Вообще не понимаю уже…Это самое не понятное ваше решение за 17 лет, которые я нахожусь на соккере.