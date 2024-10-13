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«Бавария» не рассматривает вариант с подписанием Алиссона

вчера, 19:14

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не перейдёт в «Баварию».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что бразилец может стать заменой Мануэлю Нойеру, однако эта информация не соответствует действительности.

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:37, ред.
Приветствую. Хотел бы поинтересоваться не совсем понятное для меня причину удаления комментария в теме про тяжело больного ребенка онкологией и Беллингема.
В комментарии я пожелал ВСЕМ детишкам ВО ВСЕМ МИРЕ здоровья, мирного неба над головой, и всего только хорошего ВСЕМ. Как это нарушило правила? Теперь и добра от сердца нельзя желать людям? Вообще не понимаю уже…Это самое не понятное ваше решение за 17 лет, которые я нахожусь на соккере.
Гость
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