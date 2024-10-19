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Ганчаренко прокомментировал результат своего первого матча в «Пари НН»

вчера, 17:17
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер нижегородской команды Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью со счетом 1:1 в игре с «Ростовом».

Во втором тайме чуть усилили давление. Нельзя сказать, что была феерия в атаке, но, по крайней мере, предпосылки были, чтобы лучше подходить к штрафной площади соперника. Мы забили, но обидно, что не удержали. Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам, когда можно было придержать мяч и выйти в атаку. Мы начали прижиматься. Когда центральный защитник идет в давление, мы начинаем пятиться, а лучше прессинговать, чтобы предотвращать атаки и не ловить их возле штрафной.

Эта встреча стала первой для специалиста из Беларуси во главе нижегородского клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:02
первый блин вполне годный !
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:55
Первый тайм не стоило просмотра, а второй тайм норм потому что гол на добавленной минуте и всё!
Аксинья
Аксинья ответ 9jfymf5t6gvr (раскрыть)
вчера в 17:44
Что куришь брат?
9jfymf5t6gvr
9jfymf5t6gvr
вчера в 17:30
Вот это да! Игра была напряжённой, и каждый момент имел значение. Главный тренер Виктор Ганчаренко продемонстрировал мастерство, умело управляя командой и находя правильные решения в сложных ситуациях. Нижегородцы показали отличную игру, сражаясь до конца и создавая опасные моменты у ворот соперника.
В итоге, благодаря упорству и мастерству игроков, команда смогла сравнять счёт и завоевать ничью. Эта встреча станет уроком для всех команд, показывая, что даже самые маленькие клубы могут противостоять сильным соперникам, если будут играть с полной самоотдачей и верой в свои силы.
Гость
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