Ганчаренко прокомментировал результат своего первого матча в «Пари НН»

Главный тренер нижегородской команды прокомментировал ничью со счетом 1:1 в игре с «Ростовом».

Во втором тайме чуть усилили давление. Нельзя сказать, что была феерия в атаке, но, по крайней мере, предпосылки были, чтобы лучше подходить к штрафной площади соперника. Мы забили, но обидно, что не удержали. Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам, когда можно было придержать мяч и выйти в атаку. Мы начали прижиматься. Когда центральный защитник идет в давление, мы начинаем пятиться, а лучше прессинговать, чтобы предотвращать атаки и не ловить их возле штрафной.