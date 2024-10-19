В «Пари НН» рассказали, как проходили переговоры с Ганчаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как проходили переговоры с тренером и какие задачи стоят перед командой.

Тренер именитый. Думаю, нет ни одного болельщика или человека, интересующегося футболом, кто в этом бы сомневался. Он действительно топ‑тренер. Переговоры шли достаточно комфортно, не было никаких взаимных недосказанностей и упрёков. Виктор Михайлович считает и мы считаем, что для него это возможность вернуться в РПЛ . Для нас тоже это возможность заполучить качественного тренера, знающего РПЛ , а не экспата, легионера, который приезжает и ему нужно погружаться. Это было взаимное желание, переход состоялся. Ударили по рукам и подписали контракт.

Футболисты приняли нового тренера позитивно. Чувствуется психологический подъём в команде, глаза горят у парней. Надо сохранить этот настрой как можно дольше. Уверен, сегодня они дадут настоящий бой «Ростову». Психологически сейчас в команде некий баланс. Нет такого, что разные группы взаимодействуют по‑разному с тренерским штабом, все живут одной семьёй. Первое замечание, которое сделал Ганчаренко, зайдя в раздевалку: он сказал, что легионеров и российских футболистов нужно перемешать, чтобы они сидели не каждый в своём углу, а все вместе одной командой. В том числе и это, думаю, поможет нашим парням.

Задача, которая стоит перед клубом, не изменилась по сравнению с прошлым годом, — быть в десятке. Мы должны быть в десятке. Конечно, мы звёзд с неба не хватаем, все прекрасно понимаем, что есть ресурсный момент, финансовые возможности, но на десятку мы вполне можем претендовать. Также нужно вернуть болельщиков на стадион. Мы хотим, чтобы нижегородцы приходили на арену и заполняли собой это пространство.