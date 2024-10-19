Глушаков сообщил, какая у него есть тренерская лицензия

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков рассказал источнику о том, какая тренерская лицензия у него сейчас есть.
Я учился в Академии РФС, но сейчас заканчивается лицензия, надо будет подтверждать её, так как карьера на закате и хотелось бы стать тренером, получить какие-то новые знания. А в академии работают профессионалы, тот же Сергей Овчинников преподаёт, люди с громадным опытом.
Какая у меня лицензия? А, сейчас надо её подтвердить. Следующая — PRO. Но надо сначала поработать, набраться опыта, а потом уже подавать на PRO. Так что вернусь ещё. Что позволяет лицензия А? Быть главным тренером во Второй лиге или помощником в РПЛ. Конечно, если бы можно было получить сразу PRO, было бы замечательно. (Смеётся) Но так не получится.
Можно научиться складывать рифмы....но это не сделает тебя Поэтом....
Можно научиться складывать рифмы....но это не сделает тебя Поэтом....