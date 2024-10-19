Глушаков сообщил, какая у него есть тренерская лицензия

Бывший игрок сборной России рассказал источнику о том, какая тренерская лицензия у него сейчас есть.

Я учился в Академии РФС , но сейчас заканчивается лицензия, надо будет подтверждать её, так как карьера на закате и хотелось бы стать тренером, получить какие-то новые знания. А в академии работают профессионалы, тот же Сергей Овчинников преподаёт, люди с громадным опытом.