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Глушаков сообщил, какая у него есть тренерская лицензия

вчера, 15:32

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков рассказал источнику о том, какая тренерская лицензия у него сейчас есть.

Я учился в Академии РФС, но сейчас заканчивается лицензия, надо будет подтверждать её, так как карьера на закате и хотелось бы стать тренером, получить какие-то новые знания. А в академии работают профессионалы, тот же Сергей Овчинников преподаёт, люди с громадным опытом.

Какая у меня лицензия? А, сейчас надо её подтвердить. Следующая — PRO. Но надо сначала поработать, набраться опыта, а потом уже подавать на PRO. Так что вернусь ещё. Что позволяет лицензия А? Быть главным тренером во Второй лиге или помощником в РПЛ. Конечно, если бы можно было получить сразу PRO, было бы замечательно. (Смеётся) Но так не получится.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 20:45
...массажистом,ну ладно фитнес тренером,но не более....!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:04
Не получится из него никакой тренер.
ntv924ftgfnn
ntv924ftgfnn
вчера в 16:11
Единственная тренерская лицензия, которая в принципе может быть у Дениски, это категории "ВУД" - веник, ушанка, дрова
альсато
альсато
вчера в 16:08
в опыте по "нырянию"-тебе нет равных!...детей тренируй , а для этого и pro не надо...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:52
Не знаю как можно научиться быть тренером...по-моему это либо есть либо нет...

Можно научиться складывать рифмы....но это не сделает тебя Поэтом....
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