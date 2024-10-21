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Махачкалинское «Динамо» готово пригласить Мостового на стажировку

вчера, 13:22

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил о готовности клуба пригласить на стажировку бывшего игрока сборной России Александра Мостового.

Для нас не будет проблемой принять Мостового на стажировку. Гаджи Муслимович [Гаджиев] всегда с теплотой относится к Александру. Мы всегда будем рады видеть Александра и других футбольных людей в Дагестане. Могу поделиться своим опытом и почерпнуть что-то у таких больших футбольных людей как Мостовой.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 17:41
Махачкалинское «Динамо» готово пригласить Мостового на стажировку по-братски
Храневец
Храневец
вчера в 15:50
Динамо готово пригласить ,а готов ли Мостовой !?
hgu2cgsxc6t4
hgu2cgsxc6t4
вчера в 15:01
В РФС нужно объявить конкурс "Команда для стажировки Мостового".
ABir
ABir
вчера в 14:56
Надо Мостовому принимать это приглашение, пока не передумали
shlomo
shlomo
вчера в 14:32
Не царский уровень. Не поедет....:)))

Красавчики! Перехватывают топового контент-мэйкера! Ждите Динамо Махачкала в топе цитируемости теперь!... а так что, чувствуется стиль Газизова, использует любой повод для привлечения внимания к клубу... ну а Спартак правильно сделал по отношению к нашей легенде, надо научиться Мостовому манерам общения в публичном медиапространстве , пиарить себя не в личных комментариях следует...
36kcu5ce69mm
36kcu5ce69mm
вчера в 14:24
Всяк это будет полезней для Мостового, чем стажировка в спартаке. В Динамо Махачкала хоть какой-то прогресс есть, в спартаке из года в год одно и то же при разных тренерах.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:49
Газизов, зачем тебе лично это нужно? Вопрос, конечно, риторический... Но зачем это надо Динамо? Мостовой пройдёт стажировку, узнает внутреннюю кухню и с большим удовольствием выльет очередное ведро помоев на очередной клуб. Газизов, зря ты это придумал - не стоит дружить против Спартака.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:47, ред.
Не известно во ,что это потом выльется, если предложение будет принято, Мостовой очень не удобен в своих высказываниях, но а если там , что то пойдёт не так тогда возможен шквал критики со стороны Александра и "футбольная мудрость" Гаджиева может не спасти...
Гость
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