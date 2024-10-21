Махачкалинское «Динамо» готово пригласить Мостового на стажировку

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» сообщил о готовности клуба пригласить на стажировку бывшего игрока сборной России .

Для нас не будет проблемой принять Мостового на стажировку. Гаджи Муслимович [Гаджиев] всегда с теплотой относится к Александру. Мы всегда будем рады видеть Александра и других футбольных людей в Дагестане. Могу поделиться своим опытом и почерпнуть что-то у таких больших футбольных людей как Мостовой.